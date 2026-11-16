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Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
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Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски има интерес към крилото на Вихрен Даниел Манолев, твърди "Мач Телеграф". Младият флангови футболист е на 18 години и успя да спаси националния отбор до 19 години от загуба от Латвия в квалификациите за Евро 2027. Манолев има 13 срещи за Вихрен през сезона, като в тях се отчете с 4 попадения и 1 асистенция.

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Левски е имал разговори с Вихрен за таланта, но старши треньорът по това време Борислав Кьосев е отказал да го пусне. Той може да бъде изключително полезен, тъй като е ляво крило с обратен крак и чрез неговото присъствие Веласкес ще намери решение на проблемите с младите играчи, каквато е контузията на Асен Митков.

Манолев влиза в правилото за играч до 23 години, като през следващия сезон по регламент възрастта на младия българин, който трябва да стартира във всеки мач, ще бъде сведена до 21 години.

Заради това правило през лятото "сините" си върнаха своя юноша Адриан Райчев от Пиза, който до момента рядко получава минути. За всичките мачове на Левски от началото на сезона Райчев има записани 19 игрови минути и един гол срещу Спартак (Варна) за изразителната победа с 6:0.

Манолев не е първият играч на Вихрен, който е следен изкъсо от Левски. През миналата година "сините" бяха набелязали и Лео Пимента.

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