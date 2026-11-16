България в Талин по задължение и за чест

Слушай на живо: Естония - България

България излиза срещу Естония в последната си среща от настоящото издание на Лига на нациите. Мачът на "А. Ле Кок Арена" в Талин ще започне с началния съдийски сигнал на сърбина Ненад Минакович в 19:00 часа.

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Двубоят в естонската столица има протоколен характер за българския отбор, който беше разбит с 0:5 от Исландия в Пловдив. Разгромът ни остави без никакви шансове за едно от първите две места в групата. Така през 2028 година "лъвовете" ще започнат в третото ниво на състезанието, което вече ще се провежда на принципа на основната фаза в европейските клубни турнири.

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Мачът в Талин ще бъде четвъртият за Атанас Рибарски начело на националния тим, след като 41-годишният специалист наследи подалия оставка Александър Димитров. Рибарски регистрира победа на "Стад де Люксембург" в началото на октомври, но след това дойде сгромолясването на "Колежа" в петък.

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В събота следобед стана ясно, че от състава на нашите заради травма отпада бранителят на ЦСКА Теодор Иванов. На негово място селекционерът повика Валентин Антов от Монца. Очаква се Вальо да започне като титуляр в Талин. В сметките този път ще бъде 20-годишният защитник на Лудогорец Симеон Шишков, който пропусна сблъсъка с исландците заради наказание, получено с младежкия национален отбор.

Със сигурност треньорът ще предприеме промени спрямо крушението срещу Исландия - главно поради факта, че мачът не е от съществено значение. Следващите срещи на националите ще бъдат две проверки през март, като тепърва ще се уточняват съперниците. На 6 декември пък ще научим в каква квалификационна група за Евро 2028 ще попаднем.

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Домакините ще гонят задължителна победа на "А. Ле Кок Арена" и ще слухтят за добри новини от другия мач, в който Исландия посреща Люксембург. Успех на футболистите от Великото херцогство в комбинация с три точки за Естония ще прати бившата съветска република в Лига "Б" на Лига на нациите. Ако това не се случи, естонците ще играят плейоф за място във второто ниво на състезанието.

Селекционерът на Естония: Очакваме труден мач и мотивиран съперник

Естония - България

Вероятен състав: Пламен Андреев, Иван Турицов, Стефан Велков, Валентин Антов, Симеон Шишков, Илия Груев, Андриан Краев, Лукас Петков, Ивайло Чочев, Марин Петков, Георги Лазаров.

Съдия: Ненад Минакович (Сърбия)

Начало: 19:00 часа

Място: "А. Ле Кок Арена", Талин

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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