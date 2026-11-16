Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Десет двубоя от последния кръг на груповата фаза в Лигата на нациите ще се изиграят днес. Най-голямото внимание ще бъде насочено към сблъсъка между Германия и Нидерландия, който може да определи победителя в група А2. Гърция също ще преследва класиране за четвъртфиналите, докато в Лига B предстои интересна битка между Словения и Шотландия за второто място. България ще гостува на Естония в среща от Лига C, в която домакините продължават да мечтаят за директна промоция. Развитието на всички мачове можете да проследите в Sportal.bg.

Голямото дерби на вечерта противопоставя два от традиционните европейски футболни гиганти. Нидерландия оглавява група А2 с 11 точки, докато Германия и Гърция имат по 8. „Лалетата“ се нуждаят само от равенство, за да завършат на първото място и да си гарантират участие на четвъртфиналите. Германците обаче могат да изместят съперника си от върха при победа, стига Гърция да не спечели срещу Сърбия.

Двата отбора влизат в решителния сблъсък след убедителни успехи в предишния кръг. Бундестимът победи Сърбия с 3:1 като гост, докато Нидерландия разгроми Гърция със 7:0. Големият герой за „оранжевите“ беше Тижани Райндерс, който реализира хеттрик.

Селекцията на Юрген Клоп ще разчита на силната форма на Кай Хавертц и Флориан Виртц, докато наставникът на гостите Чави Ернандес ще се опита да продължи възхода на своя отбор. Първата среща между Германия и Нидерландия, играна в Амстердам, завърши 1:1.

Гърция също има реални шансове да продължи към четвъртфиналите, въпреки тежкото поражение с 0:7 от Нидерландия в петък. Южните ни съседи заемат третото място с 8 точки, колкото има и Германия, и ще се нуждаят от победа срещу Сърбия и благоприятен резултат в другия двубой.

Гърците ще се класират за елиминациите, ако победят Сърбия, а Германия не успее да надвие Нидерландия. Дори равенство може да се окаже достатъчно, ако германците загубят своя мач.

Сърбия пристига в Гърция без спечелена точка след пет поражения. Тимът на Велко Паунович вече е сигурен за последното място, но все още има за какво да играе, тъй като окончателната съдба на последните отбори в Лига А зависи и от резултатите в останалите групи. В първата среща гърците спечелиха с 2:1 в Белград след победен гол на Анастасиос Дувикас в 95-ата минута.

Швейцария вече си осигури първото място в група B1 и директна промоция в Лига А, след като събра 13 точки от първите си пет мача. За Шотландия обаче двубоят е от огромно значение. Британците имат 7 точки и изостават само на една от втория Словения. Победа в Швейцария, съчетана с грешна стъпка на словенците срещу Северна Македония, ще изпрати шотландците на бараж за изкачване в елитната дивизия.

Срещата може да бъде историческа за капитана на гостите Андрю Робъртсън. Защитникът на Тотнъм има възможност да запише своя мач №103 с националната фланелка и да се превърне в едноличен рекордьор по участия за Шотландия.

Словения държи съдбата си в собствените си ръце преди гостуването в Скопие. Отборът има 8 точки и при победа със сигурност ще завърши на второто място, което дава право на бараж за участие в Лига А. Равенството също ще бъде достатъчно, ако Шотландия не успее да победи Швейцария.

Северна Македония е на последната позиция без спечелена точка и вече знае, че ще участва в баражите за запазване на мястото си в Лига B. Домакините ще се опитат поне да прекъснат негативната си серия и да завършат кампанията с положителен резултат.

Българският национален отбор ще приключи участието си в турнира с гостуване на Естония. „Лъвовете“ заемат третото място в група C4 с 4 точки и вече нямат възможност да се намесят в битката за промоция. Въпреки това срещата остава важна за самочувствието на отбора и за стремежа му да завърши кампанията по положителен начин, особено на фона на позорната загуба с 0:5 от Исландия.

Естония има 9 точки и все още може да изпревари лидера Исландия, който е с 11. За целта домакините трябва задължително да победят България и да се надяват исландците да загубят срещу Люксембург. В противен случай естонците ще завършат втори и ще участват в баражите за изкачване в Лига B.

Първата среща между България и Естония завърши без голове. Сега обаче домакините имат много по-сериозна мотивация, тъй като ще преследват директна промоция пред собствена публика.

Исландия е само на крачка от завръщане в Лига B. Скандинавците оглавяват групата с 11 точки и ще си гарантират първото място при победа над Люксембург. Те ще завършат на върха и ако Естония не успее да победи България.

Люксембург е последен с 3 точки и няма шанс да се изкачи до първите две позиции. Гостите обаче ще се опитат да поднесат изненада, която може да промени крайното подреждане в групата.

Един от най-интересните двубои в Лига C ще се играе на Фарьорските острови. Домакините имат 5 точки, а Молдова е със 7. Победителят в група C3 вече е известен – Словакия си осигури първото място и директна промоция в Лига B.

Молдова се нуждае само от равенство, за да завърши втора и да получи право на участие в баражите. За Фарьорските острови единственият път към тази позиция минава през победа. Любопитното е, че домакините са завършили наравно и в петте си досегашни мача в турнира.

Словакия гостува на Казахстан без напрежение, след като вече си гарантира първото място в група C3 с 11 точки и промоция в Лига B. Казахстан е последен с 2 точки и ще се опита да постигне първата си победа в турнира.

Срещата няма да промени съдбата на двата отбора, но ще даде възможност на словаците да завършат успешната си кампания по подобаващ начин.

Литва приема Лихтенщайн в последния си двубой от група D2. Азербайджан вече си осигури първото място с 8 точки, докато литовците имат 4, а Лихтенщайн – само една.

Гостите все още не са отбелязали гол в групата и ще се опитат да сложат край на тази негативна серия. И трите отбора от групата ще играят в Лига C през следващото издание на турнира заради предстоящата промяна във формата на надпреварата.

Малта вече е сигурният победител в група D1 със 7 точки и ще се стреми да приключи участието си без поражение. Гибралтар има 2 точки и все още преследва първия си успех в турнира.

Двубоят няма да повлияе на разпределението на местата за промоция, тъй като всички участници в Лига D ще преминат в Лига C при реорганизацията на турнира.

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Снимки: AI