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Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
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Локомотив (Пловдив) е в сериозни преговори с потенциални нови собственици, обявиха "смърфовете" чрез официалните си страници в социалните мрежи. Към момента обаче те не разкриват техните имена.

"Уважаеми локомотивци,

Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.

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Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.

На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба.

В същото време призоваваме всички локомотивци да продължат да подкрепят ПФК Локомотив в този важен за неговото бъдеще момент.

На този етап всеки може да помогне за спасяването на клуба чрез четири активни инициативи:

1. Закупуване на абонаментна карта.
2. Участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив.
3. Закупуване на дарителски билет чрез Eventim.
4. Директно дарение по банковата сметка:

Титуляр: Сдружение Магията На Пловдив
Банка: International Asset Bank
IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01
BIC: IABGBGSF
Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

Благодарим на всички, които застават зад Локомотив и доказват, че клубът никога не е сам! Само Локо!", се казва в публикацията на пловдивчани.

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