Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

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Бившият естонски национал и шампион с ЦСКА Йоел Линдпере даде интервю за Sportal.bg преди днешния двубой между Естония и България от Лигата на нациите. Някогашният полузащитник определи домакините като фаворит, изрази оптимизъм за бъдещето на естонския футбол и се върна към спомените от престоя си на "Българска армия", когато става шампион с "армейците" през 2005 година.

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Линдпере е роден на 5 октомври 1981 година в Талин. Бившият полузащитник играе за естонските Нимме Калю, Леле, Флора (Талин) и Валга, а в чужбина защитава цветовете на ЦСКА, норвежкия Тромсьо, американските Ню Йорк Ред Булс и Чикаго Файър, както и чешкия Баник (Острава). С Флора печели две шампионски титли на Естония, а с Нимме Калю - националната купа.

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На "Българска армия" пристига под наем от Флора през пролетта на 2005 година и остава до края на сезона, като става шампион под ръководството на Миодраг Йешич. Записва 14 официални мача за „червените“ - 11 за първенството и три за Купата на България, без отбелязан гол.За националния отбор на Естония Линдпере изиграва 107 мача и отбелязва седем гола в периода 1999–2016 година.

След края на състезателната си кариера работи като спортен директор на Талина Калев, а през 2026 година поема поста директор по развитието във ФК Елва.

Линдпере коментира още състоянието на българския национален отбор, срещата между двете страни през 2003 година, в която участва, и скандалното равенство 2:2 в Анталия през 2011 година.

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"Естония се справя доста добре като домакин. Имаме добра публика и все още не сме губили в Талин в тази надпревара. Мисля, че сме фаворит в мача. Особено след последните мачове на двата отбора. За нас успехът ще е с по-голямо значение, защото можем да се надяваме на първото място"

Попитан дали би препоръчал естонски футболист на ЦСКА, Линдпере подчерта, че освен качествата на играча значение има и доколко българското първенство би било подходящо за него, но пък изрази мнение, че младите играчи на Естония имат добро бъдеще.

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"Има млади играчи, но зависи дали българският шампионат би им паснал. Знам, че в ЦСКА винаги търсят добри технически футболисти. Имаме много обещаващи юноши. Едно 17-годишно момче беше сред голмайсторите на първенството миналата година и беше привлечено във Франция. В Младежката Шампионска лига пък бившият ми отбор Флора (Талин) отстрани Челси.“

Бившият полузащитник смята, че настоящият български отбор отстъпва на предишните си състави, но отбеляза, че промените изискват време, за да дадат резултат. Според него първият двубой е можел да завърши с победа за всеки от двата тима, а в предстоящата среща очаква попадения.

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"Не знам много за националния отбор на България. Знам, че през годините имаше доста промени. В момента отборът може би не е толкова силен, колкото беше преди. В същото време промените може да са за добро, но е необходимо време, за да донесат резултати. В първия мач в Пловдив мисля, че срещата можеше да се развие и в двете посоки. Според мен Естония игра доста добре и можеше да спечели. Вратарите също се представиха добре и може би равенството беше логично. Сега не смятам, че двубоят ще остане без попадения. И двата отбора ще искат да спечелят последния си мач. Ние ще сме домакини и ще имаме повече възможности да вкараме, отколкото при гостуване.“

Линдпере беше на терена при победата на България с 2:0 над Естония в София през 2003 година. Макар да не пази конкретен спомен от самата среща, той подчерта класата на тогавашния български състав.

"Не си спомням нещо специално от този мач, но помня, че тогава играехме срещу доста силни отбори. Мисля, че по онова време победихме Белгия. България беше друг отбор. В онези години имахте звезди, които играеха например във Висшата лига на Англия. Ние също имахме по-опитен състав, но сега времената са други.“

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Линдпере се върна и към равенството 2:2 между Естония и България в Анталия през 2011 година, белязано от скандал около съдийството. Той определи случилото се като „лудост“.

"Този мач беше лудост. Ако не се лъжа, съдиите бяха наказани тогава. За съжаление подобни неща се случват понякога - не само с малки държави, но и с големи. Помня, че се разрази голям скандал".

Линдпере описа спечелването на шампионската титла с ЦСКА като страхотно изживяване, но разказа и за разочарованието от забавеното получаване на медала си. Сред хубавите му спомени останали приятелството с Радослав Забавник и забавните моменти с отбора.

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"Това беше първото ми излизане в чужбина като футболист. Да спечелим титлата беше страхотно изживяване. Имах възможност да опозная града, страната и българската култура. София е страхотен град. Наистина имаше и някои неприятни неща. Тогава изобщо не виждахме президента на ЦСКА. Получих медала си половин година по-късно. Нямаше как да покажа на семейството си, че съм станал шампион, защото не ми го бяха дали. Изпратиха ми го впоследствие. По време на престоя ми бях близък с Радослав Забавник и учехме английски заедно. Имахме забавни моменти в ЦСКА.

"Времето обаче минава и днес почти не поддържам връзка с никого от онзи период. Тогава бях млад, а в отбора имаше по-възрастни футболисти от Бразилия. Беноа Кое също беше там. С някои от играчите имаше и езикова бариера.“

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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