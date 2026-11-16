"Марка": Роди се нова футболна класика

Сблъсъкът между Испания и Англия на стадион „Метрополитано“ предложи зрелище от най-висока класа и сложи край на впечатляващата серия от 43 поредни срещи без поражение за „Ла Роха“. Гостите имаха комфортен аванс от 3:0 и напълно контролираха събитията, преди испанците да се вдигнат на щурм и почти да сътворят забележителен обрат. В крайна сметка гeрoичните намеси на вратаря Джеймс Трафорд съхраниха победата за „трите лъва“. Този напрегнат мач доказа, че съперничеството между двата тима се превръща в новото класическо дерби на международната сцена, обобщава "Марка".

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Геройството на Трафорд

Стражът на Англия Трафорд се превърна в главно действащо лице в добавеното време, отразявайки по феноменален начин опасен изстрел на Лапорт. Неговата намеса гарантира първото място на англичаните в групата и прекъсна историческата победна поредица на Испания в последния двубой на тима за календарната година.

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Ламин Ямал и битката за номер 10

Ламин Ямал отново започна като титуляр за Испания, носейки фланелката с номер 10. Поради контузията на Дани Олмо номерът бе носен временно от Виктор Муньос срещу Чехия. Със завръщането на звездата на Барселона обаче се стигна до размяна – Ямал взе номер 10, а Муньос премина към номер 19, показвайки амбициите на младока за лидерска роля в състава.

Десетият гол на Оярсабал за годината

Микел Оярсабал отново не трепна при изпълнение на дузпа, реализирайки по своя характерен безупречен начин. С това попадение нападателят закръгли актива си на десет гола през 2026 година и за трети пореден сезон (след 2024 и 2025 г.) завършва като най-добър реализатор за националния отбор.

Ефектът „Фермин“

След като Андерсън бе изгонен с червен картон, появата на Фермин Лопес промени изцяло динамиката на двубоя. Полузащитникът се отличи с неизчерпаема енергия и покри огромен периметър, а великолепният му пас към Ламин Ямал доведе до попадението за 2:3, което върна интригата до последната секунда.

Кейн срещу Симон: Сблъсък на титаните

В ключов момент точно преди почивката се стигна до дузпа за Англия след нарушение на Кубарси срещу Хари Кейн. Английският голмайстор застана зад топката и въпреки че вратарят Унай Симон усети ъгъла, мощен и прецизен изстрел на нападателя се оплете в мрежата, поставяйки Испания в позиция на догонващ.

Кошмарните минути за Тухел

Въпреки комфортния аванс от 3:0, Томас Тухел преживя истински стрес на резервната скамейка след червения картон и спада в играта на Англия. Напрежението напомни за тежките моменти срещу Мексико и Аржентина на световното първенство. Тактическите ходове на германския специалист, включващи едновременната смяна на Кейн, Гордън и Белингам, затрудниха допълнително отбора му, но въпреки това англичаните удържаха ценния успех.

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Снимки: Imago