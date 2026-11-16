Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания

"Марка": Роди се нова футболна класика

  • 16 ное 2026 | 09:44
  • 2446
  • 1
"Марка": Роди се нова футболна класика

Сблъсъкът между Испания и Англия на стадион „Метрополитано“ предложи зрелище от най-висока класа и сложи край на впечатляващата серия от 43 поредни срещи без поражение за „Ла Роха“. Гостите имаха комфортен аванс от 3:0 и напълно контролираха събитията, преди испанците да се вдигнат на щурм и почти да сътворят забележителен обрат. В крайна сметка гeрoичните намеси на вратаря Джеймс Трафорд съхраниха победата за „трите лъва“. Този напрегнат мач доказа, че съперничеството между двата тима се превръща в новото класическо дерби на международната сцена, обобщава "Марка".

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола
Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Геройството на Трафорд

Стражът на Англия Трафорд се превърна в главно действащо лице в добавеното време, отразявайки по феноменален начин опасен изстрел на Лапорт. Неговата намеса гарантира първото място на англичаните в групата и прекъсна историческата победна поредица на Испания в последния двубой на тима за календарната година.

Англия пренаписа историята и сложи край на рекордната серия на Испания
Англия пренаписа историята и сложи край на рекордната серия на Испания

Ламин Ямал и битката за номер 10

Ламин Ямал отново започна като титуляр за Испания, носейки фланелката с номер 10. Поради контузията на Дани Олмо номерът бе носен временно от Виктор Муньос срещу Чехия. Със завръщането на звездата на Барселона обаче се стигна до размяна – Ямал взе номер 10, а Муньос премина към номер 19, показвайки амбициите на младока за лидерска роля в състава.

Десетият гол на Оярсабал за годината

Микел Оярсабал отново не трепна при изпълнение на дузпа, реализирайки по своя характерен безупречен начин. С това попадение нападателят закръгли актива си на десет гола през 2026 година и за трети пореден сезон (след 2024 и 2025 г.) завършва като най-добър реализатор за националния отбор.

Ефектът „Фермин“

След като Андерсън бе изгонен с червен картон, появата на Фермин Лопес промени изцяло динамиката на двубоя. Полузащитникът се отличи с неизчерпаема енергия и покри огромен периметър, а великолепният му пас към Ламин Ямал доведе до попадението за 2:3, което върна интригата до последната секунда.

Кейн срещу Симон: Сблъсък на титаните

В ключов момент точно преди почивката се стигна до дузпа за Англия след нарушение на Кубарси срещу Хари Кейн. Английският голмайстор застана зад топката и въпреки че вратарят Унай Симон усети ъгъла, мощен и прецизен изстрел на нападателя се оплете в мрежата, поставяйки Испания в позиция на догонващ.

Кошмарните минути за Тухел

Въпреки комфортния аванс от 3:0, Томас Тухел преживя истински стрес на резервната скамейка след червения картон и спада в играта на Англия. Напрежението напомни за тежките моменти срещу Мексико и Аржентина на световното първенство. Тактическите ходове на германския специалист, включващи едновременната смяна на Кейн, Гордън и Белингам, затрудниха допълнително отбора му, но въпреки това англичаните удържаха ценния успех.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Защитник на Фулъм се очертава като една от първите трансферни цели на Почетино

Защитник на Фулъм се очертава като една от първите трансферни цели на Почетино

  • 16 ное 2026 | 11:12
  • 267
  • 0
Ямал към Андерсън при червения картон: Глупако, глупако...

Ямал към Андерсън при червения картон: Глупако, глупако...

  • 16 ное 2026 | 11:06
  • 265
  • 0
Как Юнайтед стигна до назначаването на Почетино: ролята на Глейзър, високата цена за Хюрцелер и тайният списък с кандидати

Как Юнайтед стигна до назначаването на Почетино: ролята на Глейзър, високата цена за Хюрцелер и тайният списък с кандидати

  • 16 ное 2026 | 10:32
  • 962
  • 2
Винисиус: Тренирах по-малко, допусках грешки, човек съм

Винисиус: Тренирах по-малко, допусках грешки, човек съм

  • 16 ное 2026 | 10:29
  • 663
  • 0
Английските медии възхваляват триумфа в Мадрид: Великолепни и героични

Английските медии възхваляват триумфа в Мадрид: Великолепни и героични

  • 16 ное 2026 | 10:13
  • 1011
  • 0
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 9282
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 8414
  • 30
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 18509
  • 14
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 9061
  • 4
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 9282
  • 1
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 8843
  • 2
Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

  • 15 ное 2026 | 23:47
  • 48678
  • 191