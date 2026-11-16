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Ямал към Андерсън при червения картон: Глупако, глупако...

  • 16 ное 2026 | 11:06
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Ямал към Андерсън при червения картон: Глупако, глупако...

В неделя вечер Англия уверено вървеше към разгромна победа над Испания в мач от Лига на нациите. Селекцията на Томас Тухел доминираше категорично във физическо отношение и водеше с 3:0 на стадион „Метрополитано“, когато настъпи ключовият обрат в сценария след намеса на Ламин Ямал срещу Куанса.

Нападателят на Барселона отне топката и излезе почти сам срещу Трафорд. Притичалият отзад Елиът Андерсън го задържа и повали в момента, в който испанецът се готвеше да нанесе удар. Главният съдия веднага отсъди дузпа и показа директен червен картон на английския полузащитник, оставяйки тима му с човек по-малко.

Епизодът имаше и словесно продължение. Веднага щом се изправи от тревата, Ямал се обърна към Андерсън и му извика: „Глупако, глупако“, подканвайки го бързо да напусне терена.

От бялата точка Микел Оярсабал не сгреши и намали пасива, връщайки испанците в среща, която изглеждаше напълно изгубена. После резултатът дори стана 2:3, но в крайна сметката гостите спечелиха.

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