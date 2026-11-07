Сериозен интерес от чужбина към Лапоухов

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапухов е обект на много сериозен интерес от страна на чуждестранни клубове, разкрива „Тема Спорт“. В неделя на стадион „Васил Левски“ се очакват голям брой емисари, които да наблюдават изявите на беларуския национал. Твърде вероятно е още през зимата на „Българска армия“ да пристигне солидна оферта за правата на 23-годишния страж.

В четвъртък Лапухов направи поредния си много силен мач под рамката на "армейците", отчитайки се с цели 10 спасявания срещу Панатинйкос, като някои от тях бяха изключително впечатляващи. Вратарят демонстрира отличен поглед върху играта и многократно напусна голлинията, за да скъси дистанцията срещу изскочил сам срещу него нападател или пък да изпревари противник при извеждащ пас зад отбраната. Сред позитивите му са още чудесният рефлекс и уверената игра с крака, която все повече се цени в модерния футбол.

Интересът към Лапухов датира още отпреди преминаването му в ЦСКА през зимата на сезон 2024/25. Тогава "армейците" се пребориха със Спартак (Москва) за услугите му, но руснаците продължиха да следят отблизо неговото развитие. Информации през миналата пролет сочеха, че Спартак планира оферта на стойност 4 милиона евро. Желаещи за Лапухов има и в Западна Европа, където беларусинът иска да продължи кариерата си. Сред тях през лятото бяха германският Айнтрахт и английският Саутхемптън.

До момента вратарят има 72 мача във всички турнири за ЦСКА с 58 допуснати попадения и 30 сухи мрежи. За националния отбор на Беларус е с 19 участия и 8 срещи без инкасиран гол.

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Снимки: Sportal.bg