Левски - ЦСКА по здрач

От БФС публикуваха програмата за три кръга от efbet Лига, които ще се играят след паузата за националните отбори. Изясниха се датите са 12, 13 и 14-и кръг на родния елит.

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Сред двубоите е и дербито между Левски и ЦСКА. Срещата от 13-ия кръг е насрочена за 8 ноември от 17:00 часа. Любопитно е, че с този начален час дербито ще се играе в по-голямата си част след залез слънце. Обикновено двубоят между "сини" и "червени" е насрочван за светлата част от деня по изискване на органите на реда.

Интересно е да се припомни, че 13 и 14-и кръг са разменени именно заради мача между "сини" и "червени" и потенциален балотаж на президентските избори.

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