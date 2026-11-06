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Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
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Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров беше специален гост в студиото на Sportal.bg след мача на „червените“ срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите. Бодуров заяви, че футболистите на Маркус Гиздол не са отговорили на темпото на гърците, а в представянето им е липсвала и необходимата страст. Сърцатият защитник, който наскоро прекрати футболната си кариера, анализира проблемите в играта на отбора, но изрази увереност, че срещу Левски ЦСКА ще покаже различно лице, и прогнозира победа с 2:1.

Според Бодуров гръцкият тим е стигал прекалено лесно до голови положения, а пасивната игра на „червените“ в атака също е допринесла за трудностите. Като положителен знак той отчете, че ЦСКА е успял да се върне в мача и до последно е имал шанс да стигне до точка.

"Панатинайкос показа на ЦСКА какво ниво трябва да гони", заяви бившият защитник.

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Бодуров изрази резерви към представянето на Пастор и постави въпроса дали високата му позиция на терена е по указания на треньора. По думите му футболистът не успява да се връща навреме, а опитите да бъде подсигурен не са дали необходимия резултат. Същевременно бившият капитан подчерта, че не смята Тамиму Уору за по-слаб вариант, и отбеляза склонността в България футболистите да бъдат зачерквани след един мач.

Сред важните въпроси за състава Бодуров открои и натоварването на Сенси. Той определи халфа като диригент на отбора, за когото в момента няма равностоен заместник с подобни градивни качества. Според него ЦСКА трябва да го съхранява в част от срещите в България. Бодуров очаква през зимата клубът да намери начин да му осигури подкрепа, а дотогава е важно „червените“ да останат в борбата за титлата.

Бившият национал се обяви и за повече игрово време за футболистите от втория отбор, което би им дало по-голямо самочувствие. Според него при равни качества българският футболист би бил предпочетен пред чужденеца. За ситуацията с Ето’о Бодуров коментира, че треньорът показва кой взема решенията, и допусна раздяла през зимата, ако футболистът не промени поведението си.

Бодуров отчете и влиянието на умората върху представянето срещу Панатинайкос. Именно предстоящото дерби с Левски обаче според него ще даде по-ясен отговор за физическото състояние на ЦСКА. Ако отборът покаже същото поведение и същата интензивност, това би могло да бъде сигнал за проблем във физическото му състояние. Самият Бодуров очаква значително подобрение и дори физическо превъзходство на „червените“.

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"Когато играеш срещу Левски, няма значение дали си пътувал с камили или със самолет, излизаш с нагласата за победа. Използваш ли това, че не си спал, не си ял и си пътувал три часа повече, няма как да победиш", категоричен бе Бодуров.

Той очаква и различен тактически подход в дербито – ЦСКА да пресира високо и по този начин да създаде проблеми на съперника. Бившият капитан подчерта, че следващите мачове ще покажат какви са перспективите пред отбора, а за сблъсъка с Левски даде конкретна прогноза:

"ЦСКА ще спечели с 2:1, ще играе с друга страст и друго отношение".

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