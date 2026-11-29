Късен гол сложи край на сезона за Левандовски и Чикаго Файър

Чикаго Файър отпадна още в първия кръг на плейофите в Мейджър Лийг Сокър. Отборът на Роберт Левандовски загуби с 1:2 при гостуването си на Шарлът и приключи участието си в надпреварата след две поражения с идентичен резултат.

Бившият футболист на Нюкасъл Алан Сен-Максимен откри резултата за домакините още в 8-ата минута, а Марен Хайле-Селасие изравни в 54-тата. Левандовски започна като титуляр за гостите, но не успя да се разпише.

Когато всичко вървеше към изпълнение на дузпи, израелският нападател Идан Токломати отбеляза победното попадение в петата минута на добавеното време след ефектна асистенция с пета на Пеп Биел.



Шарлът се класира за първи път в историята си за полуфиналите на Източната конференция. Следващият съперник на тима ще бъде Синсинати, който поднесе огромна изненада, отстранявайки победителя в редовния сезон Нешвил.

Самуел Гиди отбеляза единственото попадение за успеха с 1:0 в 88-ата минута след подаване на Евандер. Синсинати спечели серията с 2:0 победи, въпреки че завърши редовния сезон с цели 31 точки по-малко от своя съперник.

Хюстън Динамо надделя с 3:2 над Сан Хосе Ърткуейкс след победен гол на южноафриканеца Лайл Фостър в добавеното време.

Филаделфия Юниън победи Ню Инглънд Революшън с 1:0 след попадение от дузпа на Милан Илоски в 86-ата минута. И в двете серии ще се стигне до решаващ трети мач.

ФК Лос Анджелис разгроми Сейнт Луис Сити с 4:1 и също изравни резултата в серията. Южнокорейската звезда Хюн-Мин Сон отбеляза две попадения още през първото полувреме.

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Снимки: Imago