Арсенал има шанс да задълбочи кризата в Манчестър Сити

Арсенал и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в дербито на 12-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще се проведе днес от 18:30 часа на стадион „Емиратс“ в Лондон. Възпитаниците на Микел Артета ще се опитат да направят поредната важна крачка към защитата на шампионската си титла, докато отборът на Енцо Мареска ще търси изход от сериозната криза, в която изпадна през последните седмици.

Преди началото на кръга Арсенал е лидер в класирането с 28 точки, докато Манчестър Сити заема третата позиция с 22. При победа „топчиите“ ще увеличат аванса си пред „гражданите“ на 9 точки, докато успех на гостите ще съкрати дистанцията между двата отбора само на 3.

Лондончани спечелиха 16 от последните 18 възможни точки в първенството, но в предишния кръг прекъснаха серията си от пет поредни шампионатни победи след равенството 2:2 при гостуването на Нюкасъл. През седмицата Арсенал завърши 1:1 с Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига.



Основното оръжие на отбора на Артета през настоящата кампания е стабилната защита. „Артилеристите“ разполагат с най-добрата отбрана в първенството и са единственият отбор, който все още не е загубил точки на собствен терен. Арсенал спечели и петте си домакинства през сезона при голова разлика 10:2, а серията му от последователни шампионатни победи на „Емиратс“ вече наброява осем срещи.

Съвсем различна е ситуацията в лагера на Манчестър Сити. След впечатляващото начало на сезона със седем поредни победи възпитаниците на Енцо Мареска спечелиха само една точка в следващите четири кръга. След три последователни поражения „гражданите“ завършиха 1:1 с Фулъм в предишния кръг. През седмицата Манчестър Сити стигна до равенство 2:2 с Наполи в Шампионската лига благодарение на попадение на Раян Шерки в 86-ата минута. Английският тим вече няма суха мрежа в десет последователни двубоя във всички турнири.

Въпреки проблемите си в защита Манчестър Сити продължава да бъде сред най-резултатните отбори в Премиър лийг. „Гражданите“ имат 22 отбелязани попадения, с пет повече от предстоящия си съперник. Ерлинг Холанд не се е разписвал в последните си три шампионатни срещи, но традиционно се представя силно срещу Арсенал. Норвежкият национал е отбелязвал попадение във всеки от последните четири двубоя между двата отбора в Премиър лийг.

Сред основните козове на домакините ще бъде Кай Хавертц. Германският национал има три гола и една асистенция в последните си четири срещи срещу Манчестър Сити във всички турнири. Микел Артета има известни кадрови проблеми преди дербито. Мартин Субименди е контузен, докато Букайо Сака и Давид Рая подновиха тренировки. Участието на испанския вратар остава под въпрос, а завръщането на Сака в игра още този уикенд изглежда малко вероятно.



Енцо Мареска няма да може да разчита на Антоан Семеньо.

Арсенал и Манчестър Сити вече се срещнаха веднъж през настоящия сезон. През август лондончани спечелиха категорично с 3:0 двубоя за „Къмюнити Шийлд“.

Статистиката от последните години също е в полза на „топчиите“. След шест последователни домакински поражения от Манчестър Сити в първенството между 2018 и 2023 година Арсенал няма загуба в последните три шампионатни сблъсъка между двата отбора на „Емиратс“, записвайки две победи и едно равенство.

„Гражданите“ имат само един успех в последните шест шампионатни двубоя срещу Арсенал. Той обаче бе постигнат именно в последната им среща за първенство през април, когато Манчестър Сити надделя с 2:1 на „Етихад“.

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Снимки: Gettyimages