Барселона се завръща на „Риасор“ след осемгодишна пауза

Барселона ще се опита да продължи победната си серия при гостуването на Депортиво Ла Коруня в двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Срещата е от 17:15 часа на „Риасор“. Каталунците се завръщат на този стадион за първи път от април 2018 година, когато именно там си осигуриха шампионската титла на Испания.

Преди началото на двубоя възпитаниците на Ханзи Флик са лидери в класирането с 36 точки, колкото има и Реал Мадрид. Депортиво се намира в долната половина на таблицата с 15 точки, натрупани след три победи, шест равенства и четири поражения.

Барселона реагира по впечатляващ начин на загубата от Реал Мадрид в Ел Класико, записвайки пет последователни победи във всички турнири. В тези срещи каталунците отбелязаха 18 гола и допуснаха само пет. В предишния кръг на Ла Лига тимът на Флик надделя с 3:2 над Виляреал, а през седмицата разгроми азербайджанския Сабах с 4:1 като гост в Шампионската лига.

Каталунците демонстрират изключителна резултатност от началото на сезона. Барселона има 51 отбелязани гола в първите 13 кръга. Това е второто най-добро постижение в историята на испанското първенство на този етап от сезона, като единствено Атлетик Билбао през кампанията 1930/31 е реализирал повече попадения – 60.

Барселона спечели и шестте си гостувания в Ла Лига през настоящата кампания. При успех на „Риасор“ каталунците ще започнат сезона със седем последователни шампионатни победи далеч от дома за трети път в историята си след кампаниите 2010/11 и 2012/13.

Депортиво постепенно загуби инерцията от доброто си начало на сезона след завръщането в елита. Възпитаниците на Антонио Идалго имат само една победа през последните два месеца. След успеха с 2:1 над Осасуна галисийците завършиха 0:0 при гостуването си на Еспаньол, а в предишния кръг отстъпиха с 1:3 пред Алавес. Все пак, Депортиво няма загуба в последните си три домакинства в първенството, записвайки една победа и две равенства.

Особен заряд на предстоящия двубой придава присъствието на двама футболисти с минало в Барселона в състава на домакините – Пиер-Емерик Обамеянг и Марк Касадо. Габонският нападател е водещият реализатор на Депортиво в първенството с 5 попадения, докато испанският полузащитник играе под наем от каталунския гранд.

Очаква се Ханзи Флик да върне сред титулярите Ламин Ямал, който получи почивка при гостуването на Сабах в Баку. Младият испански национал вече има 9 асистенции в Ла Лига през настоящата кампания. Фермин Лопес ще пропусне двубоя заради наказание. В отлична форма се намира и Антъни Гордън, който отбеляза два гола при победата в Азербайджан. Предстоящото домакинство на Атлетико Мадрид също може да повлияе на решенията на Флик относно стартовия състав.

Статистиката от преките двубои е категорично в полза на Барселона. Каталунците спечелиха шест от последните си седем шампионатни гостувания на Депортиво. За последно тимът от Галисия победи своя именит съперник през март 2017 година с 2:1.

Последната среща между двата отбора се състоя на 29 април 2018 година. Тогава Барселона триумфира с 4:2 на „Риасор“, а Лионел Меси отбеляза хеттрик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages