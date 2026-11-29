Четири греди лишиха Шарлероа от ценна победа

Шарлероа пропусна възможността да се изравни по точки с втория в класирането Брюж, след като завърши 0:0 при домакинството си на Беверен в двубой от 13-ия кръг на белгийското първенство. Домакините на четири пъти удариха гредите, а тяхно попадение беше отменено след намесата на ВАР. Шарлероа остава на третото място с 29 точки, на три зад лидера Роял Юнион СЖ и на две зад Брюж. Беверен е в средата на таблицата с 14 точки.

Серкъл Брюж записа втора поредна шампионатна победа, след като надви Мехелен с 3:1 пред собствена публика. Домакините имаха аванс от 2:1 още на почивката и затвърдиха превъзходството си през втората част.

Зюлте Варегем спечели с 1:0 гостуването си на Ломел. Единственото попадение отбеляза датският нападател Аносике Емента в 48-ата минута. В заключителната фаза на срещата и двата отбора имаха отменени голове заради засади.

Ла Лувиер прекъсна серията си от три поредни загуби с победа с 2:0 при гостуването на Вестерло. И двете попадения за гостите реализира нигериецът Иса Убандома, който беше точен в 49-ата и 75-ата минута.

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