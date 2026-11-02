Вечното дерби Левски - ЦСКА: битка за върха в efbet Лига

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски приема ЦСКА в неделя, 8 ноември, от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига. Дербито е среща между първия и втория в класирането, като двата отбора са единствените без загуба в първенството.

След трудната победа с 1:0 в Русе с гол на Мустафа Сангаре в добавеното време "сините" си върнаха лидерството с 32 точки от 12 мача. "Армейците" са на точка зад тях, след като завършиха 0:0 със Славия в първия двубой на новия стадион "Българска армия".

И двата тима излизат на терена само три дни след европейските си срещи. В четвъртък Левски приема Ягелония в Лига Европа, а ЦСКА гостува на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

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