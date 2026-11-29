Ювентус има да си връща на непобедения у дома Комо

Комо и Ювентус се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 13-ия кръг на Серия "А". Срещата е с начален час 21:45, а главен съдия ще е Маурицио Мариани. Възпитаниците на Лучано Спалети ще се опитат да продължат възхода си през последните седмици, но ги очаква изключително трудно гостуване на впечатляващо представящия се отбор на Сеск Фабрегас.

Преди началото на кръга Комо заема петото място в класирането с 26 точки, само на една от четвъртия Милан. Ювентус е шести с 21 точки. При победа домакините ще увеличат аванса си пред „бианконерите“ на 8 точки, докато успех на торинци ще съкрати дистанцията между двата отбора само на 2.

Комо продължава да се утвърждава сред водещите отбори в италианския футбол. Активът от 26 точки след първите 12 кръга е клубен рекорд в Серия "А". Възпитаниците на Фабрегас имат осем победи, две равенства и две поражения при голова разлика 20:10.

В предишния кръг Комо победи Каляри с 2:0, а през седмицата надделя с 1:0 над АЕК в Шампионската лига благодарение на попадение на Луис Мийя. Успехът срещу гръцкия тим изкачи италианския представител на третото място в класирането на основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.



Особено впечатляващо е представянето на Комо пред собствена публика. Отборът все още няма домакинска загуба в първенството през настоящата кампания, като е допуснал само един гол в пет срещи. Тимът на Фабрегас запази мрежата си суха в последните си четири шампионатни домакинства – срещу Рома, Сасуоло, Венеция и Каляри.

Ювентус пристига край езерото Комо с повишено самочувствие след две категорични победи. "Бианконерите" разгромиха Венеция с 4:0 в Серия А, а в четвъртък надделяха с 4:1 над кипърския Омония в Лига Европа. Въпреки подобрената резултатност в последните срещи най-добрият реализатор на Ювентус в първенството продължава да бъде централният защитник Бремер с три попадения. Ник Волтемаде обаче показва признаци на възход, след като участва пряко в три гола в последните си два шампионатни двубоя.

Лучано Спалети продължава да изпитва сериозни кадрови затруднения. Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам и капитанът Мануел Локатели са извън сметките му, а състоянието на Николас Гонсалес остава под въпрос.

Сеск Фабрегас няма да може да разчита на бившия нападател на Ювентус Мойс Кийн, както и на Вили Камбвала и Хесус Родригес. При отсъствието на Кийн атаката на домакините отново се очаква да бъде водена от гръцкия нападател Анастасиос Дувикас, който вече има 11 попадения във всички турнири през настоящата кампания. Основна роля в изграждането на атаките ще има аржентинският национал Нико Пас.

Статистиката от миналия сезон също дава основания за оптимизъм на привържениците на Комо. Отборът на Фабрегас спечели и двата шампионатни двубоя срещу Ювентус с по 2:0, а впоследствие изпревари торинци в битката за четвъртото място и участие в Шампионската лига.

Любопитно е, че преди миналогодишния си домакински успех срещу „бианконерите“ Комо не бе побеждавал Ювентус на собствен терен от 1952 година.

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Снимки: Gettyimages