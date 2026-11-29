Ливърпул търси четвърта поредна победа в дербито на Мърсисайд

Евертън и Ливърпул се изправят един срещу друг в първото дерби на Мърсисайд за сезона. Двубоят от 12-ия кръг на Премиър лийг ще се проведе днес от 14:00 часа българско време на „Хил Дикинсън“. Възпитаниците на Андони Ираола влизат в срещата в отлична форма, докато „карамелите“ ще се опитат да се реваншират пред своите привърженици за тежкото поражение в предишния кръг.

Ливърпул заема 4-тото място в класирането с 21 точки, на седем от лидера Арсенал. Евертън е в средата на таблицата с 16 точки. При успех в градското дерби мърсисайдци могат да съкратят дистанцията до „топчиите“ на 4 точки, преди шампионите да приемат Манчестър Сити по-късно днес.

Ливърпул се намира в серия от три поредни победи във всички турнири. След категоричния успех с 4:0 над Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ възпитаниците на Ираола спечелиха и гостуването си на Брюж с 3:0 в Шампионската лига. Впечатляваща е формата на Александър Исак и Флориан Виртц. Шведският национал отбеляза два гола при успеха в Белгия, като вече се е разписал в шест поредни гостувания във всички турнири. Германският халф също демонстрира сериозен възход и има шест гола и две асистенции в последните си пет срещи за клубния и националния отбор.

Ливърпул е единственият отбор без загуба като гост в Премиър лийг преди началото на кръга. „Червените“ са спечелили 13 от възможни 15 точки далеч от дома и са в серия от четири последователни шампионатни победи като гост.

На противоположния полюс е настроението в лагера на Евертън. Отборът на Дейвид Мойс спечели три поредни двубоя във всички турнири преди паузата за националните отбори, но в понеделник претърпя тежко поражение с 0:4 при гостуването си на Брентфорд.

Допълнителен проблем за „карамелите“ е отсъствието на капитана Джеймс Тарковски, който получи директен червен картон срещу „пчеличките“ и е наказан за предстоящото дерби.



Основните надежди на домакините в нападение са свързани с Тиерно Бари. Френският нападател има шест попадения в Премиър лийг през настоящата кампания, което представлява половината от всички голове на Евертън в първенството.

Андони Ираола също има кадрови проблеми. Коди Гакпо и Юго Екитике са извън сметките му, докато участието на Райън Гравенберх и Виктор Муньос остава под въпрос. Конър Брадли и Джовани Леони подновиха тренировки след продължително лечение на контузии, но все още не са в оптимална игрова форма.

Предстоящият сблъсък ще бъде 249-ото издание на дербито на Мърсисайд и едва второто в Премиър лийг на новия стадион на Евертън. През април тази година Ливърпул спечели с 2:1 благодарение на късен победен гол на Вирджил ван Дайк.

Статистиката от последните години е категорично в полза на „червените“. Ливърпул спечели последните три шампионатни дербита, а Евертън има едва две победи в последните 31 срещи между двата отбора в Премиър лийг. Последният успех на „карамелите“ датира от 24 април 2024 година, когато те надделяха с 2:0 на „Гудисън Парк“.

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Снимки: Gettyimages