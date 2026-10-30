Звезда на ЦСКА се завръща сред титулярите

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Звездата в защитата на ЦСКА Жан-Филип Гбамен ще започне като титуляр в утрешния двубой със Славия, с който ще се открие обновеният стадион "Българска армия", твърди "Тема Спорт". Това ще е първи старт за 31-годишния бивш футболист на Майнц и Евертън от равенството 1:1 с Локо (Пд) на "Лаута" на 20 септември.

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Котдивоарецът получи контузия по време на международната пауза в първенството и пропусна последователно мачовете с ЦСКА 1948, Монако, Несебър и Нордселанд под ръководството на новия треньор Маркус Гиздол. Появи се като резерва при победата с 2:0 над Лудогорец в понеделник, а утре за първи път ще е титуляр при германския специалист.

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Гбамен влезе в ролята на опорен халф срещу разградчани, а не е изключено това да се повтори и в срещата със Славия. Ако стартира на обичайната си позиция в центъра на защитата, най-вероятно ще си партнира с Теодор Иванов, който най-често изпълнява правилото за българин до 23 години на терена в ЦСКА.

Под въпрос за историческия мач е десният бек Дейвид Пастор, сменен принудително в понеделник. Опция за неговата позиция е привлеченият през лятото Бари Котър. Със сигурност аут за сблъсъка са Лео Перейра и Жоел Цварц. Бразилецът лекува тежка контузия в областта на аддукторите, докато нидерландският таран се очаква да бъде на линия за гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите в четвъртък от 22:00 часа.

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