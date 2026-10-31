Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги

Слушай на живо: ЦСКА - Славия
Легендата на ЦСКА Христо Стоичков сподели няколко снимки на стадион "Българска армия" преди реконструкцията, както и такива на модерното спортно съоръжение в сегашния му вид. Днес "червените" се завръщат в своя дом с домакинство на Славия.
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
"Червени сърца, добре дошли у дома. Този път завинаги!", написа Камата в "Инстаграм".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google