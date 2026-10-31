Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков сподели няколко снимки на стадион "Българска армия" преди реконструкцията, както и такива на модерното спортно съоръжение в сегашния му вид. Днес "червените" се завръщат в своя дом с домакинство на Славия.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Червени сърца, добре дошли у дома. Този път завинаги!", написа Камата в "Инстаграм".

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