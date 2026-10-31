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Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги

  • 31 окт 2026 | 09:12
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Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков сподели няколко снимки на стадион "Българска армия" преди реконструкцията, както и такива на модерното спортно съоръжение в сегашния му вид. Днес "червените" се завръщат в своя дом с домакинство на Славия.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Червени сърца, добре дошли у дома. Този път завинаги!", написа Камата в "Инстаграм".

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