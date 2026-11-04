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Мак Алистър: Моето най-голямо желание е да остана в Ливърпул, беше болезнено през миналото лято

  • 4 ное 2026 | 10:36
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Мак Алистър: Моето най-голямо желание е да остана в Ливърпул, беше болезнено през миналото лято

Бъдещето на Алексис Мак Алистър на „Анфийлд“ продължава да бъде сред основните теми в Англия, въпреки че аржентинският национал остава неизменен титуляр в състава на новия мениджър Андони Ираола. Халфът разкри за разочарованието си от момента, в който е разбрал, че клубът първоначално не е планирал подновяване на контракта му, но подчерта категоричното си желание да остане част от състава на мърсисайдци.

Договорът на 27-годишния полузащитник изтича през юни 2028 година, но през миналия сезон около позицията му в тима се появи несигурност, след като стана ясно, че ръководството е поставило преговорите с него на заден план, за да приоритизира други играчи. Въпреки сериозния интерес от страна на Реал Мадрид през летния трансферен прозорец, бившият футболист на Брайтън остана в Ливърпул и запази ключовата си роля на терена.

В интервю пред аржентинския журналист Гастон Едул полузащитникът разясни детайли около ситуацията си и сподели, че независимо от трудните моменти, се чувства отлично в клуба.

Мак Алистър отново коментира темата за договора му
Мак Алистър отново коментира темата за договора му

„Преди всичко усещам обичта на феновете, а това за мен е нещо невероятно. В клуб като Ливърпул не е лесно да бъдеш толкова ценен. Наслаждавам се много, а спечелването на титлата във Висшата лига с този отбор е нещо изключително специално, което привържениците никога не забравят“, коментира аржентинецът.„Ситуацията е такава, че ми остава година и половина от договора, а миналия сезон ми беше казано, че идеята на клуба е да не го подновява, поне на този етап. Разбира се, това беше болезнен и неприятен момент.“

Запитан как му е повлияла тази новина, Мак Алистър заяви, че е запазил спокойствие, тъй като все още има валиден договор и желание да продължи кариерата си на „Анфийлд“:

Мак Алистър: Ливърпул не е в състояние да ми предложи нов договор
Мак Алистър: Ливърпул не е в състояние да ми предложи нов договор

„Не ми повлия чак толкова, защото в крайна сметка все още имам време в този клуб, а моето най-голямо желание е именно да остана тук. Сега мениджърът е нов, спортният директор също, идват и нови инвеститори. Смятам, че в момента всичко е възможно. Ще видим какво ще се случи занапред. Винаги съм казвал, че съм много щастлив тук.“

Полузащитникът коментира и факта, че съотборниците му в халфовата линия Доминик Собослай и Райън Гравенберх получиха нови договори по-рано през годината, докато неговото бъдеще бе оставено на пауза.

„Те бяха в същата договорна ситуация като мен и получиха предложения за преподписване. Това беше решение на ръководството, а във футбола нещата често се развиват така. Клубът се стреми да не губи средства и да не позволява играчи да си тръгват без трансферна сума. Така работи системата в Европа като цяло.“

Мениджърът Андони Ираола наскоро се изказа изключително ласкаво за качествата и значението на Мак Алистър в състава преди двубоя с Атлетико Мадрид:

„Мак Алистър разбира играта в нейната цялост – не само изискванията на своята позиция, а всичко, което се случва на терена. Понякога той е първият, който коригира съотборниците си по време на игра. Това е изключително ценно качество. Най-важното от всичко е, че той иска да бъде тук и да помага на тима. Алексис е доказал своите възможности и яснотата около намеренията му е страхотна новина за нас. Ценя го изключително много, той е играч от най-висока класа.“

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