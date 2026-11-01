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Ливърпул 0:0 Арсенал

  • 1 ное 2026 | 17:38
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Ливърпул 0:0 Арсенал

Ливърпул и Арсенал играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в голямото дерби на върха в Прмеиър лийг. Шампионите имат възможност да изместят Манчестър Сити от върха, ако не загубят, докато мърсисайдци могат да се доближат само на три точки от първите два тима в класирането, ако запишат шестата си поредна победа във всички турнири.

Арсенал няма победа на този стадион в мач за първенство от 14 години, но заедно с това има само една загуба от последните осем двубоя с мърсисайдци в Премиър лийг. Освен това шампионите през седмицата отпаднаха от турнира за Купата на лигата след шокираща загуба след изпълнение на дузпи от четвъртовизионния Флийтууд

Андони Ираола е направил цели седем промени от мача с Челси за "Карабао Къп", в който бе направил доста ротации. В сравнение с двубоя с Брайтън от миналия уикенд корекцията е само една - младият Трей Ниони започва за сметка на Райън Гравенберх, който е неубедителен в последно време. Доминик Собослай и Виктор Муньос се завръщат в групата, след като пропуснаха предишните три двубоя заради контузии, но остават на пейката за началото.

Микел Артета е направил пет промени в стартовия състав, който победи Евертън преди седмица. Юриен Тимбер, Рикардо Калафиори, Бруно Гимараеш, Кай Хавертц и Христос Цолис започват. Гъркът не е играл от паузата за националните отбори насам заради проблем с бедрото.

В петата минута Керкез и Исак комбинираха добре, след което шведът намери отдясно Гакпо. Неговият опит за центриране обаче бе неточен.

Двата отбора опитваха да разиграват много бързо, което водеше до доста грешки.

Ливърпул: Алисон, Араухо, Жаке, Ван Дайк, Керкез, Ниони, Мак Алистър, Баркола, Виртц, Гакпо, Исак.

Арсенал: Рая, Тимбeр, Конса, Габриел, Калафиори, Райс, Гимараеш, Мадуеке, Йодегор, Цолис, Хавертц

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Снимки: Gettyimages

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