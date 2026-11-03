Ираола за гостуването в Истанбул, мача с Арсенал и състоянието на Гравенберх

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола очаква трудно гостуване срещу Фенербахче в Шампионската лига, но е уверен, че неговият отбор може да удължи перфектната си серия и да постигне четвърта поредна победа в надпреварата. "Фенерите" имат само две точки до момента, които взеха именно в домакинските си мачове след равенства с Рома и Славия (Прага). Астън Вила обаче ги разби в Англия с 6:0.

Ираола започна пресконференцията си в Истанбул с въпрос дали е получил някакво обяснение от съдийската комисия защо отборът му не е получил дузпа в дербито с Арсенал (0:1) в ситуацията със задържането на Александър Исак.

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"Не, не съм искал обяснение, нито пък съм получил такова. Казах ви какво мисля, но честно казано, нямам време – бях зает с подготовката за Фенербахче. Имаме само два дни между мачовете, така че се съсредоточих изцяло върху това – самия двубой, съперника и как да се подготвим за утре.

Мисля, че Истанбул ще бъде нещо специално за Ливърпул – не може да се намери друга такава вечер като онази през 2005 г., нито пък подобен обрат. Знам, че утре ще бъде тежко. Винаги е трудно да се гостува в Турция. Фенербахче имат опит и добър състав, знаят как се играе в Шампионската лига, така че трябва да пречупим увереността им и да спрем инерцията им. Струва ми се, че постигаме по-добри резултати в Шампионската лига и турнира „Карабао Къп“, отколкото във Висшата лига. Искаме да продължим тази серия в Шампионската лига – 3 мача, 9 точки. Можем да стигнем до 12 и се стремим да завършим в първите осем, но гостуванията в този турнир са трудни. Трябва да бъдем психически подготвени.

Смятам, че Фенербахче е отбор с много добри играчи и много добро техническо ниво. Ако не ги пресираме както трябва, рискуваме да им позволим да контролират играта. Разполагат с опитни футболисти, така че колкото по-силно започнем, толкова по-малко шансове ще имат те", добави специалистът.

Относно състоянието на Райън Гравенберх, който остана неизползвана резерва в мача с Арсенал, а за утрешния двубой не бе включен в групата, Ираола заяви:

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"Ситуацията се следи ден за ден – става въпрос за контузия в петата и всичко зависи от болката. Той изпитваше известен дискомфорт, загряваше преди мача с Арсенал, но не беше на 100% готов. Надяваме се да е на разположение за уикенда – това би било чудесно, но не можем да гарантираме нищо. Що се отнася до Ниони, мисля, че той трябва да продължи по същия начин, по който се представя от началото на сезона. Вярваме му, справя се много добре, трябва да продължи в същия дух, а ние сме длъжни да го насърчаваме", заяви испанският мениджър.

Ираола се върна и на изводите след загубата от Арсенал през уикенда.

"Трудно е, когато загубиш, но съм доволен от много неща. Все още трябва да се подобряваме, особено в атаките към наказателното поле. Трябва да присъстваме там с повече хора и да правим правилните движения. Поставихме Арсенал под напрежение, а те се защитаваха добре, но – да, имаше много неща, които ми харесаха".

🚨🗣️ Andoni Iraola : “I think Istanbul is going to be special for Liverpool, you cannot find another night like [2005], a comeback like that. Tomorrow, I know it will be tough, always difficult to come to Turkey and play. Fenerbahce have experience and a good squad, they know how to play in the Champions League, so we have to kill their confidence and the momentum. I think we've had better results in Champions League and Carabao than Premier League. We want to continue this run in the Champions League, 3 games, 9 points. We can go to 12 and we try to finish in the top eight but away days are tough. Mentally we have to be ready.” — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) November 3, 2026

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Снимки: Imago