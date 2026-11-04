Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

В сряда, 4 ноември 2026 г. от 19:45 ч., АЕК посреща Реал Мадрид в среща от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще се играе на стадион "Олуин Арена" в Атина, а за главен съдия на сблъсъка е назначен италианският рефер Маурицио Мариани.

Мартин Георгиев и компания заемат 29-о място във временното класиране на Шампионската лига с актив от 3 точки след 3 изиграни мача (1 победа и 2 загуби, голова разлика 3:8). Гръцкият отбор стартира с успех с 1:0 у дома срещу ЛАСК, но в следващите си два двубоя отстъпи последователно при визитите на Шахтьор (Донецк) с 1:3 и на Манчестър Сити с 1:5.

В гръцката Супер Лига АЕК се намира на 4-то място във временното класиране със 17 точки от 8 мача (5 победи, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 21:5). В последните си официални двубои обаче тимът претърпя спад в резултатите — загуба от Панатинайкос с 0:2 за първенство на 1 ноември и поражение от ПАОК с 1:3 за Купата на Гърция на 28 октомври. Преди това АЕК постигна убедителна победа над Панетоликос с 5:0. Гръцкият гранд, който отстрани Левски по пътя си към основната фаза на Шампионската лига, със сигурност обаче ще бъде двойно мотивиран за този мач срещу отбор от ранга на Реал Мадрид, а без съмнение и по трибуните в Атина ще е много горещо.

Реал Мадрид, под ръководството на Жозе Моуриньо, се намира в перфектна серия в Шампионската лига и заема 4-то място в класирането с 9 точки от 3 мача (3 победи, голова разлика 10:5).

Испанският гигант започна участието си с успехи над Интер (2:1) у дома и победа като гост над Рома с 4:3, а в миналия кръг надделя над РБ Лайпциг с 4:1 на "Сантиаго Бернабеу". В Ла Лига титлата остава основна цел, като отборът се намира в серия от победи — последните им двубои включват успехи срещу Расинг Сантандер (3:0), Барселона (2:1) и Севиля (4:1). Момчетата на Моуриньо влизат в мача с голямо самочувствие и отлична победна серия.

В исторически план двата отбора са изиграли 4 мача помежду си в европейските турнири, като балансът е абсолютно равен — по 1 победа за всеки отбор и 2 равенства. Първите им срещи са през 1985 г. за Купата на УЕФА (1:0 за АЕК в Атина и 5:0 за Реал в Мадрид). През сезон 2002/03 в Шампионската лига двата състава завършиха наравно 3:3 в Гърция и 2:2 в Испания. Любопитен факт е, че АЕК все още няма загуба у дома срещу испанския гранд (1 победа и 1 равенство).

При домакините от АЕК извън строя заради контузия е титулярният вратар Томас Стракоша, поради което на вратата се очаква да застане Алберто Бриньоли.

За Реал Мадрид поради контузии двубоя пропускат бранителите Раул Асенсио и Ферлан Менди, както и нападателят Родриго. В същото време полузащитникът Федерико Валверде се завръща в групата след възстановяване.

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