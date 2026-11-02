Трей Ниони: Имахме предостатъчно възможности да реализираме, но не се възползвахме

Младият полузащитник на Ливърпул Трей Ниони сподели разочарованието си след минималното поражение с 0:1 от Арсенал в среща от английското първенство, в която за първи път започна сред стартовите единадесет на мърсисайдци.

Талантливият халф изтъкна, че в клуб с традициите на Ливърпул всяка загуба носи горчивина. По думите му отборът е вложил много сили на терена и е създал чисти ситуации, но липсата на ефективност се е оказала решаваща.

„Всяко поражение ни огорчава. Имахме предостатъчно възможности да реализираме, но не се възползвахме. Като цяло изиграхме силен мач и свършихме доста работа, ала във футбола крайният резултат се определя от фините детайли и днес бяхме сурово наказани. Длъжни сме да бъдем по-внимателни и да влизаме далеч по-убедително в срещите“, посочи Ниони.

Ниони допълни, че с класата, с която отборът разполага в предни позиции, изработването на шансове е било напълно закономерно, но нереализираните възможности неизменно водят до наказание на това ниво.

Макар че остана доволен от личния си пробив и възможността да започне от първата минута в толкова отговорен мач, футболистът постави отборния успех на първо място.

„Щастлив съм, че ми бе гласувано доверие от самото начало в толкова мащабен сблъсък. Стремях се да дам най-доброто от себе си, да играя постоянно с топката и да захранвам атаките ни. Удовлетворен съм от собственото си представяне, но победата беше водещата цел“, категоричен бе халфът.

Въпреки разочароващия изход полузащитникът остава позитивен за развитието на състава. Той отбеляза, че на отбора просто не му е достигнал късмет в ключовите мигове, и призова за бърза пренастройка към следващите предизвикателства.

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Снимки: Imago