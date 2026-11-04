Коварно гостуване за Ливърпул край Босфора

В сряда, 4 ноември 2026 г., от 19:45 ч. българско време Фенербахче се изправя срещу Ливърпул в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се проведе на стадион "Шюкрю Сараджоглу" в Истанбул, а главен съдия на сблъсъка ще бъде французинът Клеман Тюрпен.

Фенербахче преминава през труден период в Шампионската лига, като заема 31-во място в класирането с актив от 2 точки от 3 мача (0 победи, 2 равенства и 1 поражение при голова разлика 3:9). В последния си двубой от турнира турският тим завърши 2:2 у дома със Славия (Прага), а преди това претърпя тежка загуба с 0:6 като гост на Астън Вила. В местното си първенство Сюперлиг водените от временния наставник Дирк Каут футболисти отстъпиха с 1:2 срещу Гьозтепе и загубиха дербито с Галатасарай с 1:2 в последните си две срещи.

Ливърпул се намира на 3-то място в таблицата на Шампионската лига с пълен актив от 9 точки след три победи от три мача и голова разлика 12:7. Воденият от Андони Ираола тим постигна успехи срещу Атлетико Мадрид (2:1), ЛАСК (6:3) и Виляреал (4:3) в Европа. На домашната сцена мърсисайдци загубиха с 0:1 от Арсенал в Премиър лийг, но преди това елиминираха Челси за Карабао Къп след 1:1 в редовното време и 6:5 при дузпите, а също така надделяха над Брайтън (2:0) и Брентфорд (2:1). Гостуванията в Турция обаче традиционно се смятат за сериозно предизвикателство заради нажежената атмосфера по трибуните.

Това ще бъде първият официален турнирен мач в историята между Фенербахче и Ливърпул, като двата тима нямат предишни двубои помежду си. Акцент около срещата е и присъствието на Дирк Каут като временен старши треньор на Фенербахче – нидерландецът е бивш ключов футболист на Ливърпул. Турският клуб ще изиграе своя мач номер 310 в европейските турнири и общо 44-ти в Шампионската лига.

Бивш играч на Ливърпул пое Фенербахче, дебютира срещу Мъри Стоилов

Домакините нямат много кадрови проблеми преди мача. С контузии са защитникът Джейдън Остерволде и нападателят Марко Асенсио, но останалите играчи са на линия.

В редиците на Ливърпул извън сметките поради контузии са Райън Гравенберх (проблем с петата), Джереми Фримпонг (разтежение), Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages