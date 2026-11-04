Гасперини: Тази загуба ще ни е по-голям урок, отколкото от онази срещу Реал Мадрид

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че неговият отбор ще извлече много по-ценни поуки от пропиления аванс срещу Манчестър Юнайтед в Шампионската лига, отколкото от сходния срив срещу Реал Мадрид, въпреки че разочарованието остава горчиво.

„Този двубой беше различен от онзи срещу Реал Мадрид, където всичко се разви в последните седем или осем минути след ъглови удари и нямаше признаци за обрат. Сега всичко се промени след дузпата, която даде огромен импулс и ентусиазъм на Манчестър Юнайтед, а ние не успяхме да отговорим на темпото им“, коментира Гасперини.

След като подобен срив се случва за втори път в последните три мача от европейския турнир, специалистът не смята, че става дума за случайност, макар контекстът да е различен.

„Не мисля, че е съвпадение, но срещите бяха различни. През втората част нямахме сили да пресираме техните нападатели по начина, по който го правехме преди почивката. Дузпата и грешката при изравнителния гол напълно обърнаха събитията на терена. Срещу Манчестър Юнайтед винаги има период от 15-20 минути под тежък натиск и ако успееш да се измъкнеш невредим от него, всичко ще бъде наред“, обясни треньорът.

„Честно казано, научихме много повече от този мач, отколкото от срещата с Реал Мадрид. Онзи мач бе непредвидим, докато тук, когато целият стадион подкрепяше съперника, ние трябваше да покажем, че можем да контролираме такива ситуации. Те направиха промени на почивката и нямаше какво да губят, затова изнесоха пресата напред. Може би трябваше по-често да търсим дълги подавания. Проблемът беше, че загубихме ориентирите си в защита, те ни надиграха при пресата и създадоха опасности. Трябваше да накъсаме ритъма им с повече единоборства и да забавим темпото.“

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Друг сериозен проблем пред Рома е психологическият срив при първия труден момент. Едва шестдесет секунди след попадението на Бруно Фернандеш, Брайън Мбемо удари греда, а само три минути след изравнителния гол домакините стигнаха и до пълния обрат.

„Това е вярно, случи се и срещу Реал Мадрид. Появява се разочарование, когато видиш как победата ти се изплъзва. Отборът трябва да се освободи от напрежението да преследва резултата на всяка цена. Точно затова този двубой ще ни послужи като ценен урок“, добави специалистът.

Подготовката на Рома за срещата бе съпътствана от сериозни кадрови проблеми. Вратарите Миле Свилар и Пиерлуиджи Голини отпаднаха поради травми, което наложи дебют за третия избор Девис Васкес. Пауло Дибала, Маню Коне и Лоренцо Пелегрини също бяха извън строя, а Девайн Ренш напусна принудително с мускулна контузия още през първата част. Въпреки това Науел Молина не се появи на терена.

„Молина е национал, но Ренш започна много силно и се контузи, затова предпочетох Лули, което изчерпа един от слотовете за смени. Уесли се справи добре в дефанзивен план, така че не това беше причината за трудностите ни“, завърши Гасперини.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages