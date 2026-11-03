Ливърпул замина за Истанбул без Гравенберх

Ливърпул ще бъде без Райън Гравенберх за гостуването на Фенербахче в Шампионската лига. Нидерланският халф има проблем в петата и не попадна в групата за двубоя.

Това е поредният проблем за Гравенберх от началото на сезона. Той пропусна няколко мача след получения червен картон срещу Манчестър Сити. Полузащитникът бе на пейката в неделя при загубата от Арсенал с 0:1, но не влезе в игра. Нидерландският национал загуби титулярното си място и слиза все по-надолу сред изборите на Андони Ираола за халфовата линия. Испанецът разчита основно на Алексис Мак Алистър и налага младия Трей Ниони.

NEW: Ryan Gravenberch ruled out of Fenerbahce match through injury Iraola actually suggested after the Arsenal match that there could be something wrong ⤵️ https://t.co/futGKiMT9c — This Is Anfield (@thisisanfield) November 3, 2026

В Истанбул Ливърпул ще опита да запише четвърта поредна победа в Шампионската лига и да запази 100-процентовия си актив.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google