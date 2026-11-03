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Ливърпул замина за Истанбул без Гравенберх

  • 3 ное 2026 | 14:31
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Ливърпул ще бъде без Райън Гравенберх за гостуването на Фенербахче в Шампионската лига. Нидерланският халф има проблем в петата и не попадна в групата за двубоя.

Това е поредният проблем за Гравенберх от началото на сезона. Той пропусна няколко мача след получения червен картон срещу Манчестър Сити. Полузащитникът бе на пейката в неделя при загубата от Арсенал с 0:1, но не влезе в игра. Нидерландският национал загуби титулярното си място и слиза все по-надолу сред изборите на Андони Ираола за халфовата линия. Испанецът разчита основно на Алексис Мак Алистър и налага младия Трей Ниони.

В Истанбул Ливърпул ще опита да запише четвърта поредна победа в Шампионската лига и да запази 100-процентовия си актив.

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