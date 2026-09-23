Мак Алистър отново коментира темата за договора му

Полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър отново изрази желанието си да подпише нов договор с клуба, въпреки че настоящият му контракт е до лятото на 2028 година.

Аржентинският национал, който се присъедини към мърсисайдци от Брайтън през лятото на 2023 година, бързо се превърна в ключова фигура за отбора. До момента полузащитникът изигра 157 мача за клуба във всички турнири, отбеляза 21 гола и направи 21 асистенции. От началото на сезона той е един от най-добре представящите се играчи на Ливърпул.

Мак Алистър: Ливърпул не е в състояние да ми предложи нов договор

„Все още няма окончателно решение. Остават ми две години от договора. Ще дам всичко от себе си. Много неща могат да се случат през това време и има много опции. Надявам се да остана тук още няколко години. Но ако са само две години, ще трябва да им се насладя със семейството си, защото нямам съмнение, че съм в един от най-добрите клубове в света“, цитира Макалистър ESPN.

Аржентинецът преди това призна, че е разочарован, че не е получил предложение за нов договор. Въпреки това, той реши да остане в Ливърпул това лято, въпреки интереса от други клубове.

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