Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

Ламин Ямал продължава да чупи рекорди и уверено пише своето име в историята на световния футбол. Във вторник дясното крило добави поредно паметно постижение към своята кратка, но шеметна и изключително резултатна кариера. С попадението си срещу водения от Унай Емери състав на Астън Вила на стадион „Спотифай Камп Ноу“, нападателят от Рокафонда еднолично оглави класацията за най-резултатен футболист под 20-годишна възраст в Шампионската лига. До този момент той делеше върха с Килиан Мбапе с по 13 точни удара, но вече има на сметката си 14 гола.

Испанският национал наниза 5 попадения в най-силния европейски клубен турнир през сезон 2024/2025, добави 6 през кампанията 2025/2026, а през настоящия сезон вече има 3 точни изстрела след голове срещу Фейенорд, ПСЖ и Астън Вила. Това обаче съвсем не е единственият рекорд, с който 19-годишният талант може да се похвали в турнира на богатите.

Lamine Yamal has now scored more Champions League goals than any other teenager in the competition’s history (14). Kylian Mbappé’s record has been broken. 🤯 https://t.co/W8jLYVyymm — Squawka (@Squawka) November 3, 2026

Списъкът с индивидуални върхови постижения на крилото е забележителен. Сред най-впечатляващите му показатели в престижното състезание се нареждат:

Най-млад титуляр в историята на турнира (16 години и 83 дни); Най-млад играч, достигнал до границата от 10 изиграни мача (16 години и 278 дни); Най-млад футболист с гол и асистенция в рамките на един двубой (17 години и 241 дни); Най-млад състезател с 20 записани срещи в турнира (17 години и 270 дни); Най-млад автор на гол в полуфиналната фаза (17 години и 291 дни); Футболистът с най-много отбелязани голове преди навършване на 19 години (11 попадения).

Въпреки уникалната си серия, Ламин Ямал не държи рекорда за най-млад дебютант в историята на надпреварата. Това постижение остава притежание на таланта на Арсенал Макс Дауман, който записа първите си минути в турнира на 4 ноември 2025 година, когато беше на 15 години и 308 дни.

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Снимки: Gettyimages