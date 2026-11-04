Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

  • 4 ное 2026 | 04:27
  • 487
  • 0

Ламин Ямал продължава да чупи рекорди и уверено пише своето име в историята на световния футбол. Във вторник дясното крило добави поредно паметно постижение към своята кратка, но шеметна и изключително резултатна кариера. С попадението си срещу водения от Унай Емери състав на Астън Вила на стадион „Спотифай Камп Ноу“, нападателят от Рокафонда еднолично оглави класацията за най-резултатен футболист под 20-годишна възраст в Шампионската лига. До този момент той делеше върха с Килиан Мбапе с по 13 точни удара, но вече има на сметката си 14 гола.

Испанският национал наниза 5 попадения в най-силния европейски клубен турнир през сезон 2024/2025, добави 6 през кампанията 2025/2026, а през настоящия сезон вече има 3 точни изстрела след голове срещу Фейенорд, ПСЖ и Астън Вила. Това обаче съвсем не е единственият рекорд, с който 19-годишният талант може да се похвали в турнира на богатите.

Списъкът с индивидуални върхови постижения на крилото е забележителен. Сред най-впечатляващите му показатели в престижното състезание се нареждат:

Най-млад титуляр в историята на турнира (16 години и 83 дни); Най-млад играч, достигнал до границата от 10 изиграни мача (16 години и 278 дни); Най-млад футболист с гол и асистенция в рамките на един двубой (17 години и 241 дни); Най-млад състезател с 20 записани срещи в турнира (17 години и 270 дни); Най-млад автор на гол в полуфиналната фаза (17 години и 291 дни); Футболистът с най-много отбелязани голове преди навършване на 19 години (11 попадения).

Въпреки уникалната си серия, Ламин Ямал не държи рекорда за най-млад дебютант в историята на надпреварата. Това постижение остава притежание на таланта на Арсенал Макс Дауман, който записа първите си минути в турнира на 4 ноември 2025 година, когато беше на 15 години и 308 дни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри: Съдбата ни в ШЛ е в нашите ръце, но най-важно е първенството

Алегри: Съдбата ни в ШЛ е в нашите ръце, но най-важно е първенството

  • 4 ное 2026 | 00:28
  • 1279
  • 0
ЛАСК се разправи с големия аутсайдер в Шампионската лига за втората си поредна победа

ЛАСК се разправи с големия аутсайдер в Шампионската лига за втората си поредна победа

  • 4 ное 2026 | 00:14
  • 1193
  • 0
Бодьо и Лил се занулиха в здрава битка

Бодьо и Лил се занулиха в здрава битка

  • 4 ное 2026 | 00:01
  • 969
  • 0
Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

  • 3 ное 2026 | 23:59
  • 21464
  • 69
Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

  • 3 ное 2026 | 23:57
  • 16504
  • 92
С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

  • 4 ное 2026 | 00:05
  • 13530
  • 68
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 741
  • 0
Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

  • 3 ное 2026 | 23:59
  • 21464
  • 69
Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

  • 3 ное 2026 | 23:57
  • 16504
  • 92
С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

  • 4 ное 2026 | 00:05
  • 13530
  • 68
Атомен ПСЖ изпепели Виляреал и остави нова историческа следа в Шампионската лига

Атомен ПСЖ изпепели Виляреал и остави нова историческа следа в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 23:53
  • 13461
  • 34
Интер изля гнева си върху Фейенорд

Интер изля гнева си върху Фейенорд

  • 4 ное 2026 | 00:00
  • 8440
  • 0