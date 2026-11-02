Ираола: Сезонът е дълъг и вероятно следващият път нещата ще тръгнат в наша посока.

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола анализира поражението с 0:1 от Арсенал, като бе особено критичен към началото на срещата, но защити реакцията на тима си след допуснатия гол. Испанецът настоя, че „червените“ са имали чиста дузпа при ситуация с Александър Исак, и обърна внимание на противоречието в аргументите за двата неотсъдени фаула в наказателното поле. Наставникът подчерта още, че в двубои от този калибър всеки детайл има значение, а този сезон дребните моменти не са вървели в полза на неговия отбор.

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ПЪРВИ ДУМИ СЛЕД МАЧА

„Като цяло смятам, че трябва да виним преди всичко началото на срещата и периода до момента, в който допуснахме гола. Мисля, че стартът не беше на нивото на мача. Но от онзи момент при 0:1, мисля, че е 15-ата или 16-ата минута, ми хареса реакцията на отбора. Дори през първото полувреме смятам, че реагирахме наистина добре и поставихме Арсенал под сериозен натиск.

Мисля, че направихме достатъчно, за да отбележим, но очевидно не го сторихме. Имахме обаче гредата при удара на Флориан Виртц, имахме и удара с глава на Алексис Мак Алистър, който за мен е съвсем чисто положение. Смятам, че имахме и чиста дузпа, а и много ситуации в наказателното поле – не около него, а вътре в него – които определено не завършихме както трябва.“

ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА ДУЗПА ПРЕДИ ПОЧИВКАТА

„Мисля, че има две ситуации и те са донякъде свързани. Според мен тази с Исак е чиста дузпа. Той се готви да удари с глава пред вратата, а го дърпат така, че всички виждат фланелката. Не е нужно много, за да спреш Алекс, защото топката идва точно пред него, и не виждам причина защо не се отсъжда. Вероятно защото не се хвърля или не пада на земята – това не бива да е причина да не бъде отсъдена дузпа.

След това идва ситуацията с Коди Гакпо, при която според мен има продължително дърпане, но разбирам аргумента и мисля, че са прави, когато казват, че топката е била твърде дълга и Коди не би стигнал до нея. Но тогава на практика приемате, че първата е дузпа, нали? Така че не може да използваш един и същ аргумент в двете посоки по различен начин. Затова смятам, че е дузпа, тази с Алекс е.“

🚨🎥| No penalty for Liverpool here. 😳 https://t.co/jblcreb4Ik — Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026

ДРЕБНИТЕ ДЕТАЙЛИ ПРИ ДВЕТЕ ПОРАЖЕНИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПРЕЗ СЕЗОНА

„Определено е много важно, защото имахме същото усещане и срещу Манчестър Сити донякъде заради първия жълт картон на Райън Гравенберх. Дребни неща в този тип мачове, които са толкова изравнени и в които всеки детайл има значение. Този сезон не вървят в наша полза, но ще видим. Сезонът е дълъг и вероятно следващия път ще тръгнат в наша посока.“

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ЗА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ КАТО ЦЯЛО

„Мога да кажа какво мисля за ситуациите, но не бива да губим твърде много време със съдийските решения. Трябва да кажем какво е, смятам, че е дузпа, но трябва да контролираме нещата, които ние трябва да подобрим, за да бъдем от правилната страна в тези близки мачове. Смятам, че днес направихме повече от достатъчно, за да отбележим. Вероятно това, което трябва да коригираме, е началото на мача до момента, в който допуснахме гола. Вярно е, че допускаме, след като оплескваме едно подновяване от вратата, но усещането ми преди това беше, че техният гол е по-близо от нашия, а от онзи момент нататък мисля, че мачът се обърна в наша полза. Вярно е, че вероятно те нямаха нужда да поемат рискове и се прибраха по-назад, но честно казано усещах, че нашият гол идва, защото смятам, че създадохме достатъчно натиск.“

ИГРАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ

„Смятам, че от момента, в който допуснахме гола, до почивката имахме много добри моменти, много добри 30 минути. Голът изглеждаше доста близо. Поставихме ги под натиск, вкарахме ги в наказателното им поле, държахме ги там, но нямахме яснотата да завършим ситуациите по-добре. Реших да финишираме с Рио Нгумоха, с Виктор Муньос, дори пуснах Дом Собослаи, за да видим дали можем да отбележим от удар извън наказателното поле, да вкараме по различен начин. Имахме много статични положения и не успяхме да се разпишем от тях, а те бяха много добри в защита през второто полувреме.“

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