Гакпо: Може би наистина трябва да симулираме повече, но не го правим

Нападателят на Ливърпул Коди Гакпо призна, че в лагера на мърсисайдци има известно разочарование от съдийските отсъждания в дербито с Арсенал. Нидерландският национал обаче бе категоричен, че тимът няма намерение да променя моралния си кодекс на терена. След мача на "Анфийлд" мениджърът на отбора Андони Ираола, разочарован от неотсъдената дузпа за нарушение срещу Александър Исак, заяви, че може да препоръча на играчите си да падат в такива ситуации, за да бъдат отсъждани съответните нарушения.

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'Понякога може да бъде разочароващо. Но в крайна сметка решението е на съдията. Ние, като отбор, играем доста коректно – може би трябва да симулираме повече, както каза и мениджърът, но не го правим. Играем честно. И в двата случая можеше да бъде отсъдена дузпа или нарушение, но съдията реши друго и трябва да се примирим с това, сподели Гакпо.

Офанзивният футболист бе попитан и дали е по-мотивиран от началото на сезона, след като през лятото бе свързван с изходящ трансфер. Тотнъм и Манчестър Сити бяха готови да го привлекат, но Ливърпул реши да го задържи.

"Нагласата ми е същата. Стремя се да показвам добра игра. Но лятото беше доста напрегнато в много отношения. Просто се опитвам да се наслаждавам на футбола и на живота. Не е имало кой знае какви дискусии, нали? Решението беше взето и това е, обясни той относно формата и кондицията си", заяви Гакпо.

Нидерландецът погледна и към предстоящото гостуване срещу Фенербахче в Шампионската лига.

"Ще бъде много, много враждебно, но и атмосферата ще бъде страхотна. Миналата година изиграхме два мача в Турция и обстановката беше невероятна. На някои играчи това им харесва, а и на мен ми допада да играя в такава среда. Очаквам с нетърпение да играя при толкова страхотна атмосфера", завърши звездата на Ливърпул.

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Снимки: Imago