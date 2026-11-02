Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поредното голямо дерби в Премиър лийг отново породи сериозна дискусия за начина, по който функционира ВАР, както и за непоследователността при взимането на определи решения. Арсенал победи за първи път на "Анфийлд" от 14 години и излезе на върха във временното класиране. В наказателното поле на Ливърпул обаче имаше няколко спорни ситуации със задържани играчи, но най-фрапантната бе малко след 20-ата минута, когато Юриен Тимбер дръпна за фланелката Александър Исак, като по този начин му попречи да засече с глава отблизо центриране на Баркола. Нападателят остана на краката си, а и не протестираше бурно, което според мнозина е повлияло на решението на видеоасистентите да се намесят.

Самият мениджър на Ливърпул Андони Ираола призна, че явно падането се оказва решаващо, което ще рефлектира и върху бъдещето поведение на неговите играчи.

“Това е проблем, който вече имаме в играта. Защото той не симулира и не пада на земята. Самият факт, че ме питате дали е трябвало да падне и че ако е паднал, щяха да отсъдят на 100% дузпа, говори красноречиво. Не би трябвало да е така, но положението е такова. Следващият път треньорите трябва да кажат на Алекс да падне на земята, иначе няма да отсъдят нищо”, заяви Ираола след мача.

Запитан дали самият той ще каже това на Исак, испанецът отговори: ‘Да, определено”.

🚨 Andoni Iraola on the penalty: “Next time, the managers should tell the players to go to the floor… otherwise they won't call it”. “The fact that you are even asking me if Isak should go to the floor… if he goes to the floor, they call the penalty 100%. It should be like this but it is what it is”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2026

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк също призна, че е останал много изненадат от това, че ВАР не се е намесил в тази ситуация.

„Според мен това беше чиста дузпа. Изгледах повторението, а и съм виждал да отсъждат такива. Днес просто не ни беше писано“, каза той. На въпрос дали Исак е трябвало да реагира по-активно, нидерландецът добави: „Разполагаме с 50 камери. Защо той трябва да протестира, след като има толкова много камери? Всички го видяха. В крайна сметка дузпата не беше отсъдена и за съжаление загубихме мача, така че – поздравления за Арсенал”, заяви ниделрандецът.

Wait, Timber really pulled Isak back away from a clear header chance and no call was made on it??? Why are we all acting like ts is normal? https://t.co/fSIWxw5Yv2 — 𝙎𝙪𝙣𝙣𝙮⁸ (@CFCsunny_) November 1, 2026

Бившият защитник на Ливърпул Карагър беше бесен, че системата не се е намесила, докато анализираше ситуацията на полувремето. "Един от най-добрите голмайстори в първенството е задържан на около шест метра от вратата, а това задържане му пречи да играе с глава. Защо трябва да преиграва ситуацията, за да обърне внимание на съдията? ВАР, вършете си работата!“, заяви той остро.

Коментаторът на "Скай спортс" Даниел Стъридж заяви: „Ако Исак наблегне повече на ситуацията, това е дузпа“.

Бившият рефер Майк Холси също смята, че от ВАР са сгрешили в тази ситуация.

"През първото полувреме Ливърпул имаше няколко претенции за дузпа. Според мен първият случай – с Христос Цолис и Коди Гакпо – не беше достатъчен за отсъждане на дузпа. Но ситуацията с Юриен Тимбер, при която той ясно дръпна фланелката на Александър Исак, за мен е безспорна дузпа. И просто не разбирам как от ВАР са преценили, че няма нарушение, и не са препоръчали на съдията Анди Мадли да прегледа ситуацията. Ако Тимбер не беше дръпнал фланелката на Исак, нападателят на Ливърпул щеше да стигне до топката. Бях просто изумен, че ВАР изобщо не се намеси в този епизод”

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Снимки: Gettyimages