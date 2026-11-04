Бруно Фернандеш: Нуждаехме се от тази победа

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш изрази надежда, че победата над Рома (3:2) в Шампионската лига ще даде начало на по-добър период за отбора. Португалецът коментира отношенията си с мениджъра Майкъл Карик и отхвърли внушението, че футболистите са играли, за да спасят поста на треньора.

„Не трябва да спасяваме нечия работа. Клубът се нуждаеше от тази победа, играчите се нуждаеха от нея. Всички работим много здраво, за да излезем заедно от тази ситуация. Трудно е, имаше много спекулации в медиите. Много лъжи за случилото се между мен и мениджъра — че сме изяснили отношенията си, а след това той е решил да ме остави на пейката, защото не се представям добре“, заяви Фернандеш.

„Всички смятаха, че това е наказание за думите ми. Ако е било така, е било правилно. Мениджърът взема решенията. Това не променя доверието ми в него, в щаба и във всеки футболист в този клуб. Не променя и целта ми да печеля всеки мач, който ми предстои“, допълни португалецът.

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Фернандеш призна, че липсата на постоянство е основен проблем за Юнайтед през последните седмици.

„Честно казано, в момента е трудно да кажа нещо. Преминаваме през тежък период. Не успяваме да играем по начина, по който искаме, и да постигаме желаните резултати. Имахме добри моменти, но ни липсваше постоянството да поддържаме това ниво през целия мач, за да печелим. Днес беше важно да победим. Знаехме, че феновете продължават да са с нас. Усещахме, че един гол може да промени нещата, и за щастие успяхме“, каза още капитанът.

Той коментира и пропуснатата дузпа, при чието повторно изпълнение се разписа.

„Първият удар не се получи така, както исках. Направих нещо погрешно, но получих втори шанс. Изчистих съзнанието си и мислех единствено как да изпратя топката в мрежата. Трудно е за феновете и го разбираме. Тяхната вяра помага много на отбора, а днес беше една от онези вечери, в които „Олд Трафорд“ оживява“, сподели халфът.

Той подчерта, че недоволството на привържениците е разбираемо предвид изискванията към клуба.

„В този клуб трябва да се представяш на ниво, да постигаш резултати и да печелиш мачове. Дълго време нямахме победа и това беше разочароващо както за феновете, така и за нас. Не приехме реакцията им по грешния начин, защото е нормална. Те искат победи. Свикнали са да виждат този клуб на върха, да печели трофеи, и е разочароващо да го гледат в тази ситуация. Всички сме разочаровани и искаме да излезем от това положение. Надявам се днешната победа да постави началото на нещо добро за нас“, завърши Фернандеш.

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Снимки: Gettyimages