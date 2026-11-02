Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър изрази силното си възмущение от поведението на Алексис Мак Алистър по време на дербито срещу Арсенал, спечелено от „артилеристите“ с 1:0. Аржентинският халф опита да изпроси червен картон за Нони Мадуеке в заключителните минути на срещата чрез театрално падане, което предизвика вълна от критики.

Напрежението се покачи през второто полувреме, когато Мак Алистър удари леко по тила падналия на тревата капитан на лондончани Мартин Йодегор. В отговор Юриен Тимбер и Мадуеке потърсиха сметка от полузащитника на мърсисайдци. При последвалото съприкосновение с челото на Мадуеке, аржентинецът се строполи драматично на терена в опит да издейства изгонване на съперника, който вече имаше жълт картон.

🚨🎥 Alexis Mac Allister provoking the Arsenal players and then playing the victim. Typical Argentine behavior. 🤡🇦🇷 https://t.co/Gs3oYl0CJq — 𝗧𝗠 (@TMfutbal) November 1, 2026

Главният съдия Анди Мадли и отговорникът за ВАР Стюарт Атуел обаче не се подведоха по симулацията. Видеореферът посочи, че макар да има контакт при сблъсъка между двамата футболисти, в действията няма нито прекомерна сила, нито бруталност или насилие. В крайна сметка официални предупреждения получиха Мак Алистър и Тимбер.

Карагър реагира изключително остро на случилото се в ефира на "Скай Спортс", призовавайки за твърди мерки срещу подобно поведение по терените:

„Радвам се, че не се стигна до червен картон. Трябва да бъдем безкомпромисни и ясно да заявим, че това е срамно. Подобни сцени трябва да спрат, нелепо е и не мога да го понасям. Когато някой наистина удари съперник с глава, разбира се, че заслужава червен картон. Но тези преигравания при минимален допир чело в чело, с цел изгонване на противника, трябва да бъдат осъждани от всички – включително от феновете към собствените им играчи.

Аз съм привърженик на Ливърпул, но постъпката на Мак Алистър е пълен абсурд. Футболистите опитват да се възползват от всяка ситуация, защото виждат, че съдиите показват червени картони за такива неща. Хауърд Уеб, ръководството на Висшата лига и мениджърите трябва да се обединят и да сложат край на изгонванията за подобни глупости“, допълни бившият английски национал.

Коментаторът Гари Невил също сподели сходна позиция по време на излъчването на мача, определяйки реакцията на Мак Алистър като пресилена и нелепа след провокацията му срещу Йодегор.

Легендата на Арсенал Иън Райт също настоя футболните правила да бъдат прецизирани, за да не се допускат опити за манипулиране на съдийските решения:

„Всичко започна от начина, по който Мак Алистър удари Йодегор по главата. Правилникът трябва да реагира на такива ситуации, защото това беше чист опит за изпросване на червен картон. Здравият разум възтържествува, тъй като Мадуеке просто се изправи срещу него, а не нанесе удар с глава.“

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Снимки: Imago