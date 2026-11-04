Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига продължава с пълна сила в сряда, когато предстои да се изиграят нови девет мача. Футболните фенове на Стария континент очакват интригуващи двубои, които могат да окажат сериозно влияние върху шансовете за класиране в следващата фаза.

Този път някои от по-интересните сблъсъци са сложени в ранния часови пояс. Тогава ще проследим с интерес гостуванията на Ливърпул и Реал Мадрид на Балканите. Мърсисайдци ще имат тежка визита на Фенербахче в Атина, а "белият балет" ще пътува до Атина за среща с АЕК.

В късните двубои обаче също има някои доста интригуващи двойки. Манчестър Сити гостува на РБ Лайпциг, Арсенал пък има визита на Славия в Прага. Интерес предизвикват и сблъсъците между Порто и Наполи, както и между Борусия (Дортмунд) и Бетис.

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