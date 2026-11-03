Дирк Каут: Имаме добър план за мача с Ливърпул, това ще бъде специален момент за мен

Бившият нападател на Ливърпул Дирк Каут бе назначен за временен треньор на Фенербахче само преди няколко дни, а утре трябва да изведе гранда от Истанбул срещу отбора, с който придоби световна известност. Нидерландецът прекара шест години на „Анфийлд“, като през 2012 г. спечели Купата на лигата с „червените“ и отбеляза 71 гола в 285 мача за отбора.

Първият му двубой начело на Фенербахче в събота завърши със загуба – отборът отстъпи с 1:2 пред водения от Станимир Стоилов Гьозтепе в турската Суперлига. Утре Каут ще има още по-трудна задача в Шампионската лига срещу бившия си отбор.

„Имаме добър план. Слушах Андони Ираола след мача с Арсенал. Той сподели, че е доволен от енергията в отбора. Най-важното е и ние да играем с енергия и страст. Европа ще разбере колко е трудно да се играе срещу нас.

Завръщането в Шампионската лига след 18 години беше от огромно значение за Фенербахче. Когато достигнеш това ниво, знаеш, че ще се изправиш срещу изключително силни отбори.

Бях много развълнуван, когато стана ясен жребият. Беше пределно ясно, че това ще бъде една наистина специална ситуация. Утрешният ден ще бъде много важен за мен, но в момента най-важен е клубът.

Всички знаят колко много значат за мен Фенербахче и Ливърпул.

Искам феновете на Фенербахче да покажат присъствието си на сцената на Шампионската лига. Нашите фенове ще застанат зад нас и това ще бъде най-голямото ни предимство.

Ливърпул е невероятен отбор, но Фенербахче също е такъв", заяви Каут на днешната си пресконференция.

46-годишният нидерландец пое поста, след като допреди няколко дни бе помощник на Исмаил Картал, който подаде оставка като старши треньор на турския клуб след поражението с 1:2 от големия съперник Галатасарай.

Каут записва 130 официални мача, 37 гола и 28 асистенции за Фенербахче в периода между 2012 и 2015 година. Благодарение на силното си представяне той се превръща в ключова фигура за отбора и спечелва титлата в турската Суперлига, Купата и Суперкупата на страната. Освен домашните трофеи, Каут помага на истанбулския гранд да достигне и до исторически полуфинал в турнира Лига Европа през сезон 2012/2013.

Reunion with Dirk Kuyt tomorrow who is the Fenerbahce interim head coach ❤️ https://t.co/tcNvxL0y8e — Liverpool News (@LFCVine) November 3, 2026

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Снимки: Imago