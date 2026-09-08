Мак Алистър: Ливърпул не е в състояние да ми предложи нов договор

Полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър призна, че е бил „много, много натъжен“ от решението на клуба да не му предложи удължаване на договора. Футболистът все още се надява на нов контракт. Мак Алистър, шампион във Висшата лига с Ливърпул през сезон 2024/2025, разкри днес, че е имал опции да напусне отбора през лятото и добави, че не е нужно да доказва, че заслужава удължаването, дадено на съотборниците му в халфовата линия Доминик Собослай и Райън Гравенберх по-рано тази година.



„Получих новината, че клубът не е в състояние да ми предложи нов договор, което, разбира се, ме натъжава много, много, защото мисля, че всички могат да видят, че давам 100% от себе си за този футболен клуб всеки ден на тренировките и мачовете“, каза Алексис Мак Алистър преди откриващия мач на Ливърпул от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда.

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„Виждам как Доминик и Райън подновяват договорите си и това ме прави много щастлив, защото го заслужават, но в същото време ме натъжава малко, че не получих моя. Разбира се, все още има време. Феновете не трябва да се притесняват, защото ще дам 100% от себе си до последния си ден тук. Ще видим какво ще се случи, но имаше опции да напусна това лято и мисля, че в момента съм в правилния клуб и имам правилната нагласа да дам 100% от себе си за този клуб“, коментира още аржентинският национал.

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Настоящият договор на Мак Алистър е до края на сезон 2027/2028. Без удължаване той би могъл да има повече предимство за трансфер през следващата година. В противен случай Ливърпул би рискувал да го загуби без пари, когато договорът му изтече. Световният шампион с Аржентина от 2022 година се присъедини към Ливърпул през 2023-а за последния сезон на Юрген Клоп.



„Това е много успешен период от живота ми и не мисля, че трябва да доказвам нещо, но разбира се, трябва да покажа нивото, на което мога да се представя“, категоричен бе полузащитникът. На въпрос за коментарите на Алексис Мак Алистър, мениджърът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че е доволен от представянето на халфа и в трите мача от началото на сезона във Висшата лига. „Важното е, че той иска да бъде тук. Ценя го много високо“, каза Ираола преди първия си двубой в Европа като мениджър на Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages