Стилиян Петров: ЦСКА ще стане страшилище на "Армията"

Рекордьорът по мачове за националния отбор Стилиян Петров даде обширно интервю пред „Тема Спорт“ броени дни след паметното откриване на „Българска армия“. Наред с емоциите си около събитието, халфът се върна и към шампионатния дебют си на стадиона.

„Мачът бе с Нефтохимик (1:0 на 22 февруари 1997 г.), Георги Василев бе треньор и влязох като резерва. Преди имаше един невероятен стадион, който всяваше страх и респект в отборите, независимо български или чужди. Сега ЦСКА има луксозно съоръжение и се надявам феновете там да видят още повече титли и големи мачове, разбира се и европейски вечери. И отборът ще стане страшилище!", заяви Стилиян.

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Той си припомни и историческия мач срещу Англия през 1999 г., предшествал трансфера му в шотландския Селтик: „Точно така, това бе на „Българска армия“, незабравим момент. Всеки мач за националния изпълва с гордост, но след мача с Англия тръгна моят път по света“.

„Сега очакванията на феновете към отбора и ръководството ще бъдат още по-високи, това е гарантирано. Съставът трябва да подобри представянето си, да печели и да се стреми към развитие и това сега ще е по-лесно постижимо. „Армията“ като усещане за принадлежност към идеята ЦСКА ще е тласък както към отбора, така и към шефовете да продължат да инвестират правилно“, добави Петров.

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Снимки: Sportal.bg