Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Стилиян Петров: ЦСКА ще стане страшилище на "Армията"

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 1156
  • 2

Рекордьорът по мачове за националния отбор Стилиян Петров даде обширно интервю пред „Тема Спорт“ броени дни след паметното откриване на „Българска армия“. Наред с емоциите си около събитието, халфът се върна и към шампионатния дебют си на стадиона.

„Мачът бе с Нефтохимик (1:0 на 22 февруари 1997 г.), Георги Василев бе треньор и влязох като резерва. Преди имаше един невероятен стадион, който всяваше страх и респект в отборите, независимо български или чужди. Сега ЦСКА има луксозно съоръжение и се надявам феновете там да видят още повече титли и големи мачове, разбира се и европейски вечери. И отборът ще стане страшилище!", заяви Стилиян.

Мартин Петров: "Армията" може да се конкурира със стадионите в по-големите европейски първенства
Мартин Петров: "Армията" може да се конкурира със стадионите в по-големите европейски първенства

Той си припомни и историческия мач срещу Англия през 1999 г., предшествал трансфера му в шотландския Селтик: „Точно така, това бе на „Българска армия“, незабравим момент. Всеки мач за националния изпълва с гордост, но след мача с Англия тръгна моят път по света“.

„Сега очакванията на феновете към отбора и ръководството ще бъдат още по-високи, това е гарантирано. Съставът трябва да подобри представянето си, да печели и да се стреми към развитие и това сега ще е по-лесно постижимо. „Армията“ като усещане за принадлежност към идеята ЦСКА ще е тласък както към отбора, така и към шефовете да продължат да инвестират правилно“, добави Петров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 06:30
  • 1348
  • 0
Стилиян Петров е част от делегацията на Астън Вила за сблъсъка с Барселона

Стилиян Петров е част от делегацията на Астън Вила за сблъсъка с Барселона

  • 3 ное 2026 | 22:04
  • 2637
  • 1
Божинов се видя с известен италиански директор

Божинов се видя с известен италиански директор

  • 3 ное 2026 | 21:18
  • 5541
  • 3
Кайзера: Левски вече има нужното самочувствие в Европа

Кайзера: Левски вече има нужното самочувствие в Европа

  • 3 ное 2026 | 21:04
  • 7058
  • 18
Гол след гол: 29 попадения в седемте изиграни срещи от десетия кръг при U15

Гол след гол: 29 попадения в седемте изиграни срещи от десетия кръг при U15

  • 3 ное 2026 | 19:53
  • 1315
  • 0
Гол след гол: 35 попадения в завършилите срещи от десетия кръг при U16

Гол след гол: 35 попадения в завършилите срещи от десетия кръг при U16

  • 3 ное 2026 | 17:47
  • 930
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 4122
  • 1
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 6386
  • 4
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 319067
  • 93
Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 7659
  • 0
Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

  • 3 ное 2026 | 23:59
  • 39135
  • 76
Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

  • 3 ное 2026 | 23:57
  • 34555
  • 106