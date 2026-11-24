11-те на Фратрия и Янтра

Станаха ясни титулярните състави на Фратрия и Янтра, които се изправят един срещу друг в последен двубой от 17-ия кръг на Втора лига. Битката на "Коритото" стартира в 18:00 часа, а главен съдия на срещата е Денислав Сталев.

"Братлетата" преследват четвърти пореден успех, който би ги доближил само на точка от лидерите в класирането ЦСКА II и Вихрен. Преди 5 дни тимът на Ренарс Роде, който към момента заема четвъртата позиция, разгроми с 5:0 Добруджа като гост.

"Ковачите" също се намират в добра форма и понастоящем са пети в подреждането. Евентуална победа днес ще ги изпрати на 5 точки от върха.

Фратрия - Янтра (Габрово)



Стартови състави:

Фратрия: 12. Станислав Танев, 8. Румен Руменов, 4. Кристиян Пешов, 44. Росен Стефанов, 14. Викторио Вълков, 71. Ибрям Ибрям, 76. Диего Гутиерес, 10. Тимур Кораблин, 17. Билал Кандуси, 15. Мирослав Маринов, 45. Георги Трифонов;

Янтра (Габрово): 12. Христо Лалев, 10. Айвън Ангелов, 5. Асен Георгиев, 3. Велизар Къналян, 21. Иван Коконов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 9. Милчо Ангелов, 6. Петър Казаков, 24. Тихомир Димитров, 71. Тони Иванов.

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