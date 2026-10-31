Ратко Достанич: За всеки е удоволствие да играе на такъв стадион

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич остана доволен от спечелената точка при гостуването на ЦСКА на новия стадион "Българска армия". "Белите" удържаха натиска на "червените" и измъкнаха нулево равенство.

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"ЦСКА прави нещо голямо със стадиона и базата си. Само с такива условия може да вървим напред. ЦСКА на всяка цена искаше да вкара гол и затова казах на моите футболисти, че трябва да удържат първоначалния натиск първите 15-20 минути. За всеки футболист е удоволствие да играе на такъв стадион.

"Няма да се лъжем - да вземеш една точка от ЦСКА, трябва да направиш голям мач. Гордея се с моите футболисти. Те дават всичко от себе си, много съм доволен от тях. ЦСКА има много силен отбор, играе в Европа, успяхме да се противопоставим", коментира Достанич.

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