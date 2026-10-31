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Ратко Достанич: За всеки е удоволствие да играе на такъв стадион

  • 31 окт 2026 | 21:58
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Старши треньорът на Славия Ратко Достанич остана доволен от спечелената точка при гостуването на ЦСКА на новия стадион "Българска армия". "Белите" удържаха натиска на "червените" и измъкнаха нулево равенство.

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"ЦСКА прави нещо голямо със стадиона и базата си.  Само с такива условия може да вървим напред. ЦСКА на всяка цена искаше да вкара гол и затова казах на моите футболисти, че трябва да удържат първоначалния натиск първите 15-20 минути. За всеки футболист е удоволствие да играе на такъв стадион.

"Няма да се лъжем - да вземеш една точка от ЦСКА, трябва да направиш голям мач. Гордея се с моите футболисти. Те дават всичко от себе си, много съм доволен от тях. ЦСКА има много силен отбор, играе в Европа, успяхме да се противопоставим", коментира Достанич.

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