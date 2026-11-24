Георги Трифонов: Колкото голове повече, толкова по-добре

Нападателят на Фратрия Георги Трифонов даде мнението си след победата с 2:0 срещу Янтра. Бившият футболист на Добруджа и Марица (Пловдив) вкара единия от головете в мрежата на "ковачите".

Фратрия мина с лекота през Янтра и се залепи зад лидерите

"Много добре започнахме мача. Показахме от първата минута, че сме готови за двубоя и че ще стъпим здраво, това е една от причините за победата ни. Най-важното е да сме живи и здрави, отборът да върви напред, ще помагам. Най-важната ми задача е да вкарвам голове - колкото се може повече, толкова по-добре", каза 24-годишният футболист на "братлетата".

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