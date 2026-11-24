Останаха само 577 билета за България - Дания

Два дни преди баскетболния мач България – Дания са продадени 9127 от пуснатите в продажба 9704 билета. Това са 94% от билетите в първоначалната продажба. Оставащите 577 могат да бъдат закупени онлайн.

Двубоят от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 ч. в “Арена София“. Залата разполага с 12 373 седящи места при спортни събития. До обяд на 25 ноември ръководството на Българската федерация по баскетбол ще реши дали да пусне в продажба допълнителни билети за балконските сектори, които не бяха включени в първоначалния план за срещата.

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Мачът бележи завръщането на мъжкия национален отбор в столицата след 12-годишна пауза. На 24 август 2014 г. България приема Черна гора в зала “Универсиада“ пред около 500 зрители. Тогава 19-годишният Александър Везенков записва 17 точки и 7 борби. В четвъртък той отново ще облече

националния екип пред софийската публика. В състава на селекционера Любомир Минчев е и Коди Милър-Макинтайър, който се завръща в националния отбор за първи път от февруари 2025 г.

Българската федерация по баскетбол благодари на всички, които вече са заявили подкрепата си, и призовава публиката да дойде в залата в цветовете на България. Нека заедно напълним трибуните и подкрепим националите в завръщането им в София.

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