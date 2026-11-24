Луканов: За малкия град не е хубаво да има вражди, нека гребем в една посока

Старши треньорът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов говори след поражението с 0:2 срещу Фратрия във Варна. Специалистът призова габровската обществено за обединение.

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"Поздравления за противника. Можем да извлечем доста неща, странното беше защо така плахи - особено първите минути. Първото полувреме някаква плахост имаше в нас, бяхме излезли все едно чакаме нещо за 0:0, а то не е така. Опитен отбор сме, много грешни решения, непрочетени ситуации, топки, които можеха да бъдат пресечени. Нямам обяснение, ще помисля по този въпрос, така отбора никога не съм го виждал - като първото полувреме. Второто полувреме излязохме напред, търсехме връщане в мача, пуснахме всичко офанзивно и леко по-добре. Леко по-добре, но това не е достатъчно срещу такъв силен отбор. Нашата цел не е да победим в един мач, а малко по-голяма, продължаваме да я преследваме. Имаме някаква насока за нови попълнения - трябват ни футболисти и да вдигнат качеството, и като бройка.

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Днес видяхте, че и бройката не ни е достатъчно, имаме контузени. Енчев, Коко, вратарят Василев - трима човека за нашия отбор са много, трябва всички да сме заедно, за да сме на 100% мощни. Имаме набелязани хора, но трябва а трупаме точков актив, той може да повлияе и на трансферния период. Ако завършим с шест точки повече, можеш да изискваш едни футболисти, ако не успееш, стават по-сложни нещата. Ако искаш солидни хора, трябва да им покажеш, че искаш да се бориш за нещо солидно. Нека видим тези два мача, те ще са от решаващо значение за нашите трансферни движения през почивката. Нека нещата да са ясни и точни - каквото съм казал, заставам зад думите си. Габровската общност трябва да е обединени. Малък град, не сме от големите градове, трябва обединение. Ако има вражди, за малкия град това не е хубаво. Апелирам да има обединение и да ни се помага. Нека гребем всички в една посока, както се казва", заяви 51-годишният специалист.

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