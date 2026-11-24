Треньорът на Фратрия обясни отсъствието на основен играч и каза: Не трябва да допускаме целта да ни се изплъзне

Старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде сподели мнението си след победата с 2:0 над Янтра. Наставникът на "братлетата" обясни отсъствието на нападателя Денислав Ангелов, който пропусна четвърти пореден мач на тима.

"И двата отбора предложиха битка. Това бе нещо, което е ключово за нас - да се борим. Движихме се добре по терена, исках да продължим по същия начин от мача с Добруджа. Може би имахме повече късмет, трябва да се учим от него.

Фратрия мина с лекота през Янтра и се залепи зад лидерите

Проверихме кои грешки можем да изчистим. Трябва да се фокусираме напълно върху ситуацията, защото всички знаем целта. Не трябва да допускаме тази цел да ни се изплъзне. Свършихме си работата.

Георги Трифонов: Колкото голове повече, толкова по-добре

Денислав Ангелов се бори за мястото си. В този момент има други играчи, които показват на терена, че са по-добри. Това е единственото нещо", заяви Роде.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google