Ливърпул вече мисли за постоянен трансфер на Араухо, но ще се опита да предоговори клаузата му

Роналд Араухо се наслаждава на престоя си в Ливърпул и това личи от всяко негово действие на терена. Уругвайският защитник излъчва увереност, а преместването му в града край река Мърси се оказа идеален ход за футболист, който премина през труден период и бе принуден временно да се оттегли от футбола в името на своето психично здраве.

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Правата на играча все още принадлежат на Барселона, а в Ливърпул, където за момента играе под наем до края на сезона, той се подвизава основно като десен бек. Това е позиция, която му е добре позната и на която показва изключителна ефективност. Силните му изяви го превърнаха в ключова фигура в дефанзивния вал на мърсисайдци, утвърдил се сред най-стабилните в Премиър лийг.

Напускането на зоната на комфорт позволи на уругваеца да разгърне своя характер и физическа доминация — качества, благодарение на които проби в първия отбор на Барселона и които са високо ценени в интензивното английско първенство.

Араухо показва и друг свой познат коз: умението да бележи. Той вече има две попадения в Шампионската лига — срещу ЛАСК и Виляреал. С екипа на каталунците защитникът има 20 гола (14 за представителния тим и шест за дубъла), като най-резултатните му сезони бяха 2021/22 и 2025/26 с по четири точни удара.

В сряда вечер отборът на Андони Ираола елиминира състава на Чаби Алонсо от "Карабао Къп" след драматично изпълнение на дузпи. Това бе поредният силен двубой за уругваеца, който в момента е един от най-обичаните състезатели на Ливърпул. След като бе избран за играч на мача и футболист на кръга при успеха над Брайтън за първенство, той отново се отличи с блестящо представяне.

Защитникът действаше безупречно при единоборствата, пресичаше уверено атаките на съперника и властваше при високите топки в наказателното поле. Той дори бе близо до попадение след мощен удар с глава като типичен централен нападател, но страхотна намеса на Пендерс предотврати гола.

Със своята всеотдайност и жестове като поставяне на ръка върху клубната емблема, уругваецът бързо спечели симпатиите на „червените“ привърженици. Във футбола обаче важи неписаното правило феновете да не се привързват прекалено към преотстъпени играчи, тъй като бъдещето му остава отворено.

Неговият представител Едуардо Църняр коментира ситуацията, подчертавайки, че е рано за крайни решения.

„Роналд се представя отлично и сме много доволни от него, но все още е твърде рано да обсъждаме какво ще се случи занапред. Той се чувства страхотно, щастлив е да защитава цветовете на Ливърпул и да помага на клуба и съотборниците си, както самият той вече подчерта“, заяви агентът.

Позицията на агента съвпада с информацията на журналиста Люис Стийл от "Дейли Мейл", според когото ръководството на Ливърпул проучва възможността да откупи изцяло правата на Роналд Араухо, ако защитникът задържи сегашното си високо ниво.

Освен това „червените“ се надяват да предоговорят предварително заложената цена от 47 милиона паунда (около 56 милиона евро) с Барселона и да я намалят в края на сезона.

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