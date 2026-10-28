Ливърпул поднови интереса си към Ламин Камара

Ливърпул отново е осъществил контакт с обкръжението на Ламин Камара, засилвайки интереса си към полузащитника на Монако с наближаването на зимния трансферен прозорец. Според информация на „Сън“ мърсисайдци са поискали да бъдат информирани за всяко развитие около сенегалския национал, чийто трансфер в Челси пропадна в последния момент през изминалото лято.

Преговорите зад кулисите продължават, като на „Анфийлд“ проучват възможността да привлекат високо ценения дефанзивен халф. Зимен трансфер не е изключен, макар че подобна сделка би изисквала компромиси както от Ливърпул и Монако, така и от самия футболист. Мърсисайдци търсят подсилване в средата на терена именно с играч с качествата на Камара, като 22-годишният състезател се очертава като изключително атрактивна опция.

Сенегалската звезда остана разочарован от провалената сделка с Челси преди месеци, но не позволи това да повлияе на възходящото му развитие. Вместо това той се утвърди като основна фигура за Монако и един от най-вълнуващите млади халфове във френския футбол. Камара започна като титуляр в десет от 12-те мача на тима през кампанията, отчитайки се с две попадения и една асистенция, докато отборът заема четвъртата позиция в Лига 1.

Впечатление правят не само изявите му на терена, но и неговата зрялост и отношение след разочарованието през лятото. Камара демонстрира завидна психическа устойчивост, а енергията, атлетизмът и способността му да влияе върху динамиката на играта го превърнаха в ключов състезател.

Наскоро Филипе Луис сподели пред „Екип“: „След двадесет години може би ще виждаме много играчи като него. Той е способен да пробяга цял маратон, да играе деветдесет минути без никакво отпускане, докато показва страхотен футбол. Той олицетворява бъдещето на тази игра.“

Тези качества затвърждават интереса на Ливърпул, където вярват, че Камара притежава всички необходими качества, за да се наложи във високото темпо на английската Висша лига. В момента мърсисайдци са сочени за фаворити за подписа му, докато Челси пренасочи вниманието си към полузащитника на Борнемут Алекс Скот.

🚨🔴🔵 Liverpool have contacted Lamine Camara’s camp, with a January move still a possibility. Chelsea are prioritising Alex Scott but remain in active contact over Camara and continue to monitor the Monaco midfielder. 🔄 Both clubs have the same three midfield names on their radar: Alex Scott, Lamine Camara and Manu Koné. Who should Liverpool and Chelsea prioritise? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) October 28, 2026

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Снимки: Gettyimages