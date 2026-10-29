Ираола: Заслужена победа, младите помогнаха много

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола коментира драматичния успех над Челси в осминафиналите на "Карабао Къп". Двубоят завърши 1:1 в редовното време, а при дузпите неговият тим надделя с 6:5.

„Битката на терена беше изключително оспорвана. Това е страхотен и полезен опит за отбора, тъй като момчетата изиграха качествен и конкурентен мач. Срещите от турнирите с директна елиминация винаги носят сериозни поуки“, заяви испанският специалист.

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„Футболистите се представиха на много високо ниво. Ще видим какъв съперник ще ни отреди жребият за следващата фаза", продължи Ираола.

"Срещата беше напълно равностойна и пред двата тима нямаше твърде много чисти голови положения. Много сме доволни от играта. Да запишем три поредни успеха пред собствена публика е от огромно значение. В първенството имахме колебания у дома, но сега се фокусираме върху подготовката за неделния двубой срещу Арсенал“, допълни той.

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„Младите момчета се представиха отлично още в предишния кръг срещу Тотнъм. Те притежават огромен потенциал. Вярваме безрезервно в техните възможности и те доказаха, че са готови за това ниво, помагайки ни изключително много. Важно е да запазим концентрация и контрол над събитията. Гиорги Мамардашвили показа сериозно израстване и се отличи с ключови спасявания", отбеляза мениджърът на "червените".

Наставникът коментира и точното изпълнение на Джо Гомес при дузпите: „Той излъчваше пълна увереност. Бях напълно сигурен, че ще отбележи", каза Ираола.

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Снимки: Gettyimages