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Ираола: Заслужена победа, младите помогнаха много

  • 29 окт 2026 | 06:12
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Ираола: Заслужена победа, младите помогнаха много

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола коментира драматичния успех над Челси в осминафиналите на "Карабао Къп". Двубоят завърши 1:1 в редовното време, а при дузпите неговият тим надделя с 6:5.

„Битката на терена беше изключително оспорвана. Това е страхотен и полезен опит за отбора, тъй като момчетата изиграха качествен и конкурентен мач. Срещите от турнирите с директна елиминация винаги носят сериозни поуки“, заяви испанският специалист.

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

„Футболистите се представиха на много високо ниво. Ще видим какъв съперник ще ни отреди жребият за следващата фаза", продължи Ираола.

"Срещата беше напълно равностойна и пред двата тима нямаше твърде много чисти голови положения. Много сме доволни от играта. Да запишем три поредни успеха пред собствена публика е от огромно значение. В първенството имахме колебания у дома, но сега се фокусираме върху подготовката за неделния двубой срещу Арсенал“, допълни той.

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„Младите момчета се представиха отлично още в предишния кръг срещу Тотнъм. Те притежават огромен потенциал. Вярваме безрезервно в техните възможности и те доказаха, че са готови за това ниво, помагайки ни изключително много. Важно е да запазим концентрация и контрол над събитията. Гиорги Мамардашвили показа сериозно израстване и се отличи с ключови спасявания", отбеляза мениджърът на "червените".

Наставникът коментира и точното изпълнение на Джо Гомес при дузпите: „Той излъчваше пълна увереност. Бях напълно сигурен, че ще отбележи", каза Ираола.

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Снимки: Gettyimages

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