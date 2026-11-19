Първата тренировка на Почетино стана жертва на шпионска атака

Дебютното тренировъчно занимание на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед бе съпроводено от неочакван инцидент, след като част от сесията в четвъртък бе заснета с дрон без съгласието на клуба.

Аржентинският наставник изведе „червените дяволи“ за първи път, но само минути по-късно видеокадри от заниманието бяха качени в платформата Ютюб, съобщават водещите медии в Англия.

BREAKING: Mauricio Pochettino’s first Manchester United training session today has been leaked online in a major security breach. The 12-minute drone footage over their Carrington training ground was uploaded on YouTube 🚨 https://t.co/gZYqkHYNXU — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2026

В основата на куриозната ситуация стои прекалено любопитен зрител, който е заснел от въздуха случващото се на терена с помощта на дистанционно управляван летателен апарат. Така дванадесет минути от подготовката на манчестърци, която по план е трябвало да премине изцяло при закрити врата, станаха публично достояние в интернет.

Почетино пое официално ръководството на тима, след като постигна окончателно съгласие с клубните шефове да поеме отбора, заемащ в момента незавидното 18-о място в Премиър лийг. Още тази неделя от пред „червените дяволи“ предстои изключително тежко изпитание – гостуване на Ливърпул.

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