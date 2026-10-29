Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул ще приеме Борнемут в четвъртфиналите на Карабао Къп, докато носителят на трофея Манчестър Сити ще се изправи срещу третодивизионния Брадфорд. Това отреди жребият за следващата фаза на турнира, в която Флийтууд Таун, сензационно отстранил Арсенал, отново ще играе у дома срещу представител на Премиър лийг – победителя от двубоя между Евертън и Нюкасъл. В последната двойка Кристъл Палас ще посрещне Съндърланд.

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Флийтууд, който се състезава в Лига 2, поднесе голямата изненада до момента в турнира, елиминирайки Арсенал след изпълнение на дузпи във вторник вечер. Брадфорд също продължава напред след победа с 2:0 над Питърбъро в изцяло третодивизионен сблъсък. Манчестър Сити си осигури място сред най-добрите осем след успех над Брайтън след дузпи, а Ливърпул отстрани Челси по същия начин след равенство 1:1 в редовното време. Борнемут пък се класира след убедителна победа с 3:0 над Астън Вила. Четвъртфиналите на Карабао Къп ще се проведат през седмицата, започваща на 14 декември.

Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

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Снимки: Gettyimages