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Неочакван съдийски наряд за дербито Ливърпул – Арсенал

  • 28 окт 2026 | 18:13
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Неочакван съдийски наряд за дербито Ливърпул – Арсенал

Анди Мадли получи първия си голям мач между отбори от „топ 6“ на Висшата лига от две години и половина насам, след като бе назначен за главен съдия на неделното дерби между Ливърпул и Арсенал на „Анфийлд“.

43-годишният арбитър от Йоркшър кара своя осми сезон в елита на английския футбол. Макар в кариерата си да е ръководил пет сблъсъка между традиционните лидери в първенството, последният от тях бе градското дерби през март 2024 година, когато Манчестър Сити се наложи с 3:1 над Манчестър Юнайтед. Впоследствие Мадли свири и финала за ФА Къп между двата манчестърски гранда през същата година, но решението на шефа на съдийската комисия Хауърд Уеб да му повери предстоящия двубой се приема като изненада.

В същото време Майкъл Оливър, сочен за водещ съдия в Англия и ръководил срещата между ПСЖ и Барселона през изминалата седмица, ще поеме съботното домакинство на Тотнъм срещу Кристъл Палас. Това назначение подсказва, че Оливър вероятно ще получи международен наряд в Шампионската лига във вторник.

Неделният мач ще бъде едва шестият случай, в който Мадли свири среща на Арсенал във Висшата лига. В предишните пет двубоя тимът от Северен Лондон постигна две победи и едно поражение, като последната им среща с него бе домакинският успех с 2:0 над Евертън през март. За сравнение, реферът е ръководил 17 мача на Ливърпул, в които мърсисайдци имат девет победи – включително разгрома със 7:0 срещу Манчестър Юнайтед през 2023 година – и три загуби.

Другият възлов сблъсък от кръга между Челси и намиращия се в затруднение Манчестър Юнайтед бе поверен на Питър Банкс, който се справи отлично при победата на Астън Вила над Манчестър Сити в събота.

Двубоят между Ливърпул и Арсенал се очертава като ключов в тази фаза на шампионата, тъй като „артилеристите“ се стремят да поддържат темпото на Манчестър Сити в челото, докато Ливърпул изостава на шест точки преди директния сблъсък. Тимът на Андони Ираола се радва на впечатляваща серия срещу Арсенал у дома и няма поражение от съперника на свой терен от септември 2012 година.

Сблъсъкът между Челси и Юнайтед идва след тежки поражения и за двата отбора в предишния кръг. „Сините“ отстъпиха с 0:2 у дома пред градския опонент Тотнъм, докато „червените дяволи“ претърпяха крушение с 0:3 на собствен терен срещу Борнемут. Този резултат удължи серията без победа на Майкъл Карик на осем поредни срещи. Бившият халф получи временно доверие въпреки критиките и разрива в отношенията с капитана Бруно Фернандеш, но евентуален неуспех на „Стамфорд Бридж“ може да доведе до неговата раздяла с поста, докато се появяват спекулации, че Еди Хау или Антонио Конте могат да поемат тима.

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Снимки: Gettyimages

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